Giá chung cư Hà Nội tăng nhanh, một chủ đầu tư được duyệt bổ sung 6 tòa tháp cao tới 40 tầng

Giá chung cư Hà Nội liên tục thiết lập mức cao mới

Chung cư Hà Nội tiếp tục bước vào cuộc đua về giá, các dự án sau giá cao hơn dự án trước, nở rộ căn hộ chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, thậm chí gấp đôi, gấp ba mức giá này. Theo đó, một dự án khu vực Tây Hồ Tây ghi nhận mức giá sơ cấp 188-330 triệu đồng/m2, đắt ngang nhiều biệt thự liền kề.

Theo Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), giá căn hộ tăng cao kéo theo lượng sản phẩm giá rẻ trên thị trường giảm mạnh. Tại Hà Nội và TPHCM, các căn hộ dưới 2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng rất thấp, chủ yếu là chung cư cũ, nằm ở vị trí xa trung tâm.

Thống kê cho thấy, tại Hà Nội, căn hộ có giá trên 5 tỷ đồng chiếm hơn 55,6% tổng nguồn cung thứ cấp; căn hộ dưới 2 tỷ đồng chỉ còn 3,9%. Theo Bộ Xây dựng, giá bán trung bình trên thị trường chung cư Hà Nội trong quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ).

Giá chung cư Hà Nội liên tục ghi nhận tăng nhanh trong những năm gần đây

Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng mức giá hiện nay không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp mà còn nằm ngoài tầm với của cả những người thuộc nhóm thu nhập trung bình cao.

Theo phản ánh từ các môi giới BĐS là hội viên của VARS, nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40-50 triệu đồng/tháng, vẫn không “dám” mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Áp lực trả nợ vay quá lớn, đặc biệt là khi lãi suất “thả nổi” sau thời gian ưu đãi tăng mạnh, trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ - những người chú trọng đến chất lượng sống, trải nghiệm sống và sự linh hoạt trong tiêu dùng hơn là quyết định vay dài hạn hàng chục năm để sở hữu một căn hộ nhỏ.

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung vẫn được duy trì ổn định so với cùng kỳ. Cụ thể, theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm đến tháng 9, thành phố có 33 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp cho thị trường 30.364 sản phẩm. Trong đó, hơn 80% là căn hộ chung cư với 24.556 căn.

So với năm 2024, chỉ sau ba quý, nguồn cung mới đạt xấp xỉ 80%. Thống kê của Savills cho thấy, năm ngoái Hà Nội đón thêm khoảng 30.900 căn hộ.

Tại Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, đưa giá bất động sản về mức phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương rất rõ của Đảng, Nhà nước: Dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân với tinh thần "an cư lạc nghiệp"; mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là giành được độc lập, tự do cho dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ đầu tư khu đô thị tại Hà Nội được duyệt bổ sung 6 tòa tháp 40 tầng

Trong bối cảnh giá chung cư liên tục leo thang, nguồn cung còn hạn chế, mới đây một chủ khu đô thị tại Hà Nội đã được duyệt bổ sung 6 tòa tháp cao 40 tầng trên khu đất hơn 40.000m2.

Cụ thể, UBND xã An Khánh vừa công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng khu B tại ô đất ký hiệu HH3. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức.

Ô đất HH3 có chức năng hỗn hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và công trình công cộng. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch, diện tích ô đất giữ nguyên hơn 40.000 m2. Diện tích xây dựng 21.264 m2; Tổng diện tích sàn 421.260 m2 (diện tích sàn dịch vụ thương mại 168.504 m2, diện tích sàn căn hộ 252.756 m2); Mật độ xây dựng: Khối đế 53%, khối tháp 40%; Hệ số sử dụng đất 10,5 lần

Phương án tổ chức không gian được điều chỉnh thành 6 tòa tháp cao tối đa 31-40 tầng. Khối để xe cao 7 tầng được bố trí ở giữa 6 tòa tháp với các tiện ích như cây xanh, sân vườn, sân thể thao nằm trên mái.