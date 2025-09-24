Chuỗi ngày bi kịch của vợ chồng trúng độc đắc hơn 60 tỷ đồng

Trước khi trở thành một trong những người đầu tiên trúng giải thưởng xổ số trực tuyến ở Anh vào năm 2005, Lara Griffiths là một giáo viên nghệ thuật biểu diễn tại trường cao đẳng tại địa phương, trong khi chồng cô - Roger làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng nhà Griffiths trước khi trúng số. Ảnh: Metro

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Lara cho biết: "Trước khi trúng độc đắc, vợ chồng tôi rất ít tranh cãi và luôn đồng hành cùng nhau nuôi dạy cô con gái nhỏ khi đó mới 22 tháng tuổi.

Roger có thói quen chi khoảng 2 bảng (71 nghìn đồng) mỗi tuần để mua xổ số trực tuyến vì anh ấy tin rằng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười. Nhưng khi chuyện đó xảy ra thì nó thực sự là một cú sốc".

Theo kết quả đợt quay số được tổ chức vào tháng 10/2005, vợ chồng nhà Griffiths trúng độc đắc với số tiền lên tới 1,8 triệu bảng (64 tỷ đồng).

Lara và Roger ăn mừng khi trúng số độc đắc vào năm 2005. Ảnh: The Sun

Ngay sau đó, Roger thuyết phục vợ cùng nghỉ việc và bắt đầu thực hiện những mong muốn còn dang dở của cả hai. Họ không ngại chi tiền cho những kỳ nghỉ 5 sao tới Dubai, New York, Majorca và Monaco, hay mua sắm loạt đồ hiệu, ô tô và trang sức đắt đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Roger và Lara còn chi 450.000 bảng (16 tỷ đồng) để sở hữu một bất động sản sang trọng tại vùng Tây Yorkshire hay "vung tiền" cho các khoản đầu tư cũng như kinh doanh spa làm đẹp dù trước đó họ chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm gì.

Dù ý tưởng ban đầu là chi tiêu một phần và tiết kiệm phần còn lại để đầu tư. Nhưng chính Lara và Roger đều phải thừa nhận rằng cả hai đều quá đắm chìm với khoản tiền thưởng kếch xù, khiến mọi chuyện đi chệch hướng vì không có một kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng.

Lara chia sẻ về cuộc sống đầy sóng gió và đen tối sau khi trúng số. Ảnh: Ross Parry

Vào đêm giao thừa năm 2010, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn với vợ chồng Roger và Lara khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cùng toàn bộ nội thất và đồ dùng xa xỉ của họ.

Tiếp đó, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ của cặp vợ chồng này cũng chính thức chấm dứt vào năm 2013 khi Lara phát hiện Roger ngoại tình.

Thời điểm đó, Lara bàng hoàng nhận ra số tiền từng khiến gia đình họ đổi đời gần như không còn. Thay vào đó là một loạt khoản nợ chồng chất vì đầu tư thất bại, công việc kinh doanh spa thua lỗ. Cô cùng con gái phải dọn về sống với mẹ đẻ, vừa để tiết kiệm vừa cố gắng trả nợ.

Lara bắt đầu cuộc sống mới bên Ian Parkin. Ảnh: Metro

Thời gian trôi đi, Lara tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời. Cô đi học lại, trở thành một nghệ sĩ xăm, rồi mở một studio nhỏ ngay trong khu vườn nhà mẹ. Năm 2015, trong lúc chật vật làm lại từ đầu, Lara gặp Ian Parkin – một quản lý phòng gym và hai người đính hôn không lâu sau đó.

Ở độ tuổi ngoài 50 và đã trải qua không ít biến cố, giờ đây cuộc sống giản dị bên gia đình và công việc xăm mình trong khu vườn nhỏ cũng khiến Lara cảm thấy đủ đầy.

Nhìn lại, Lara không hối tiếc vì những gì đã xảy ra trong quá khứ bởi nó đã giúp cô nhận ra rằng: “Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Nó chỉ giúp bạn có cơ hội chạm đến những thứ khiến bản thân lầm tưởng rằng đó là hạnh phúc mà thôi. Quan trọng là bạn rút ra được gì từ những vấp ngã và cách bạn đứng dậy sau khi mất tất cả”.

Roger thừa nhận việc trúng số đã tác động không nhỏ tới cuộc sống của gia đình anh. Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, chia sẻ với tờ Daily Mail, Roger Griffiths cho biết anh vô cùng xấu hổ khi để vợ cũ chứng kiến những lỗi lầm của mình và từ chối nói thêm về cuộc sống riêng tư hiện tại.

"Sự kiện trúng số năm đó thực sự đã có tác động xấu đến mối quan hệ của chúng tôi. Trước đây, chúng tôi là một đội. Nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau.

Câu chuyện trong quá khứ của chúng tôi thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình. Bởi xuất phát điểm, cả tôi và Lara đều là những người được đào tạo, có kiến thức và công việc ổn định nhưng đồng tiền đã làm lu mờ tất cả", Roger chia sẻ.