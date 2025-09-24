Sáng 24-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại

Sáng 24-9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,8 triệu đồng/lượng và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng bất ngờ giảm trở lại sau khi tăng nhiều ngày liên tiếp.

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch ổn định quanh 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn chững lại sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Như vậy, sau nhiều ngày đi lên liên tục, giá vàng trong nước đã giảm nhiệt và chững lại đà tăng. Đà biến động của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, sáng nay, giá vàng được giao dịch ở mức 3.755 USD/ounce, mất khoảng 30 USD so với mức cao nhất trong ngày 23-9 là 3.785 USD/ounce. Đây cũng là mức đỉnh lịch sử của kim loại quý này.

Áp lực chốt lời trên thị trường quốc tế khiến giá vàng hạ nhiệt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn đang trong xu hướng tăng khi đồng USD duy trì ở mức thấp. Hiện chỉ số USD (DXY) ổn định quanh 97,3 điểm – mức thấp kéo dài nhiều tuần qua.

Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và được dự báo sẽ tiếp tục các đợt cắt giảm trong thời gian tới, cùng với nhu cầu mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương, tiếp tục hỗ trợ giá vàng giữ xu hướng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá Vietcombank vào khoảng 119,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh 20 triệu đồng/lượng trước đó.

Trong nước: Chờ hướng dẫn từ nghị định mới

Ở thị trường trong nước, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang theo dõi sát thông tư hướng dẫn sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng được ban hành.

Một điểm đáng chú ý trong nghị định là cơ chế xóa độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cùng tham gia sản xuất vàng miếng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo cạnh tranh và giảm tình trạng chênh lệch lớn giữa vàng trong nước và thế giới.

Ngoài ra, nghị định mới cũng quy định các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng mỗi ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Nhiều cửa hàng vàng cho biết đang chờ hướng dẫn chi tiết để triển khai quy định này.

