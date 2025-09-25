Thu giữ hơn 4.000 bánh Trung thu, kem quế trôi nổi

Ngày 24/9, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm tại cơ sở kinh doanh trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 9 giờ ngày 24/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG tại số 76 đường Hùng Vương, phường Bắc Giang do bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1991, trú tại thôn Chùa, xã Thiên Mộc, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm, gồm 1.350 chiếc bánh Trung thu và 2.800 chiếc bánh kem quế. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bà Huệ khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng nhập lậu, được thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội QLTT số 1 lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.