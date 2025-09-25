Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao sau tuyên bố của Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao sau tuyên bố của Fed

Ngày 24/9/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh sau tuyên bố của Chủ tịch Fed Jerome Powell, đạt 3.777,80 USD/ounce (tăng 0,8%) và hợp đồng tương lai tháng 12 lên 3.815,7 USD/ounce (tăng 1,1%), lập kỷ lục mới. Powell đề cập thách thức từ lạm phát tăng và thị trường lao động suy yếu, nhưng không rõ thời điểm hạ lãi suất tiếp theo, củng cố kỳ vọng hai đợt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12 sau cắt giảm 0,25% đầu tháng.

Ông Bob Haberkorn (RJO Futures) nhận định nhà đầu tư mua vàng mạnh do bài phát biểu không bất ngờ, trong khi Commerzbank dự báo đà tăng từ chiến lược quỹ đầu tư, lo ngại về độc lập Fed, và căng thẳng Nga-Ukraine.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC sáng nay ở 133-135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng), nhẫn SJC 128,8-131,5 triệu đồng/lượng, PNJ Kim Bảo 128,8-131,8 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu 129,3-132,3 triệu đồng/lượng.

Quy đổi từ giá thế giới (121,6 triệu đồng/lượng theo Vietcombank), chênh lệch với SJC là 13,4 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.198-26.448 đồng. Nhu cầu vàng tăng nhờ bất ổn địa chính trị và chính sách Fed, dù chỉ số PCE (công bố thứ Sáu) sẽ ảnh hưởng thêm.

Mỹ sắp công bố thêm thỏa thuận với các nước Đông Nam Á

Tại cuộc họp với bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN ngày 24/9/2025, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các đàm phán thương mại với nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tiến triển tốt, có thể hoàn tất nhiều thỏa thuận trong vài tuần hoặc tháng tới. Ông nhấn mạnh hai bên có lợi ích tương đồng, có thể hợp tác đạt mục tiêu đối ứng, cân bằng thương mại toàn cầu.

Tuyên bố này diễn ra giữa lo ngại về thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp dụng vài tháng qua, khiến nhiều nước ASEAN khởi động đàm phán để giảm tác động. Hiện chỉ Indonesia (thuế 19%) và Việt Nam (20%) có thỏa thuận với Mỹ; Singapore hưởng mức thấp 10%, trong khi Lào và Myanmar chịu 40% - mức cao nhất khu vực. Khối ASEAN có thể cần lập trường thống nhất hơn trước nguy cơ thuế theo ngành, như bán dẫn (Thái Lan, Malaysia, Việt Nam phụ thuộc lớn), với Trump đe dọa thuế 100% sản phẩm nhập khẩu trừ sản xuất nội địa Mỹ.

Từ đầu năm, Trump áp thuế hầu hết đối tác để giảm thâm hụt, bao gồm nhôm, thép, xe hơi, linh kiện. Tuy nhiên, tương lai chính sách này phụ thuộc Tòa án Tối cao Mỹ, sau phán quyết bất hợp pháp từ hai tòa dưới. Các thỏa thuận mới dự kiến giúp ổn định quan hệ, thúc đẩy thương mại công bằng, nhưng vẫn giữ thuế cơ bản 10% với các nước cân bằng.

Ngày 23/9/2025, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố tại diễn đàn phát triển bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ không yêu cầu quy chế đặc biệt dành cho nước đang phát triển trong các hiệp định WTO, nhằm củng cố hệ thống thương mại toàn cầu đang bị đe dọa bởi các cuộc chiến thuế quan và biện pháp bảo hộ. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/9 nhấn mạnh động thái này không nhắm đến quốc gia cụ thể như Mỹ, dù nước này lâu nay cho rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, không nên hưởng ưu đãi này.

Quy chế nước đang phát triển tại WTO cho phép duy trì thuế nhập khẩu cao và thời gian chuyển đổi dài để mở cửa thị trường. Dù từ bỏ, Trung Quốc vẫn tự coi là quốc gia thu nhập trung bình (GDP bình quân đầu người 13.303 USD năm 2024, so với 85.800 USD của Mỹ), không đạt ngưỡng phát triển. Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala gọi đây là "tin lớn" cho cải cách WTO, sau nhiều năm nỗ lực.

Trung Quốc, được xem là "siêu cường lai" nhờ năng lực kinh tế, chính trị, khoa học, từng bị Hạ viện Mỹ (2023) yêu cầu không coi là nước đang phát triển. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không dùng vị thế này để trốn tránh nghĩa vụ, mà đóng góp vào hòa bình, phát triển, như hỗ trợ hạ tầng toàn cầu qua các tập đoàn nhà nước.

55% người Việt mua sắm trực tuyến

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn (Bộ Công Thương), thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt quy mô 25 tỷ USD, tăng trưởng 25%/năm, thuộc top 10 thế giới và top 3 Đông Nam Á về giá trị gia tăng, với 55% dân số mua sắm trực tuyến.

Tại Hội thảo Thúc đẩy TMĐT ở Đà Nẵng ngày 24/9/2025, ông Nguyễn Văn Trừ (Sở Công Thương) báo cáo tổng mức bán lẻ 8 tháng đạt 168.000 tỷ đồng (tăng 24%), doanh thu bán lẻ 92.000 tỷ đồng (tăng 16,4%), nhờ hơn 500 siêu thị, 240 chợ, và hàng chục nghìn cửa hàng truyền thống. TMĐT B2C tăng 20%/năm, chiếm 10% tổng bán lẻ, gần mục tiêu quốc gia, với sàn TMĐT địa phương hỗ trợ hàng nghìn sản phẩm “lên sàn”.

Đà Nẵng đổi mới chợ truyền thống thành chợ 4.0, áp dụng thanh toán số, hóa đơn điện tử, hợp tác với Alibaba, Amazon, mở cơ hội xuất khẩu. Ông Tuấn đề xuất 10 giải pháp cho Đà Nẵng, như phát triển sàn TMĐT địa phương, logistics, đào tạo doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, và hợp tác xuyên biên giới.

Phó Chủ tịch Trần Chí Cường yêu cầu Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ chính sách, xây dựng môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch, quản lý thuế hiệu quả, bảo vệ người tiêu dùng, và phát triển hệ sinh thái TMĐT bền vững, cạnh tranh.