Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc kiếm tiền từ đâu?

Kiếm tiền “khủng” thời hoàng kim

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thu hút sự chú ý khi ra mắt MV Anh em trước sau như một, kết hợp cùng Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng và Lâm Chấn Huy. Tuy nhiên, MV gây tranh cãi vì liên tục hiển thị tên một trang web cá độ trên ly nước, áo, bao bì... Cộng đồng mạng chỉ trích nhóm ca sĩ công khai quảng cáo cờ bạc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM thông báo đã gửi thư mời cho những người tham gia MV của ban nhạc Ngũ Hổ Tướng, đề nghị đến làm việc vào ngày 23/9. Sáng 23/9, Ưng Hoàng Phúc đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV này.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vướng nghi vấn quảng cáo cờ bạc.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, sinh năm 1981, tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, là nam ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8X, 9X. Nam ca sĩ đi hát từ năm 2000 tới nay và có nhiều bài hit đình đám được khán giả yêu thích.

Ưng Hoàng Phúc kể về thời hoàng kim, sau mỗi đêm diễn, bầu show phải đem bao tải theo để đựng tiền, chỉ cần treo cái băng rôn tên Ưng Hoàng Phúc lên thì tối hôm đó show cháy vé.

Đến nay, nam ca sĩ vẫn thường xuyên đi biểu diễn tại các phòng trà, quán bar, sự kiện, chương trình âm nhạc. Ngoài ra, giọng ca Thà rằng như thế còn góp mặt trong các gameshow truyền hình.

Ưng Hoàng Phúc đang kinh doanh gì?

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công, Ưng Hoàng Phúc còn thành lập công ty riêng, đầu tư, sản xuất phim điện ảnh và webdrama, kinh doanh ghế massage, chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp...

Dòng phim Ưng Hoàng Phúc theo đuổi là web-drama giang hồ, tức cốt truyện nói về thế giới giang hồ. Các bộ phim được đăng tải trên kênh Youtube của Ưng Hoàng Phúc, hiện đang có 1,9 triệu người đăng ký. Mỗi bộ phim đạt vài triệu đến hơn chục triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, Ưng Hoàng Phúc và vợ còn điều hành trung tâm chăm sóc sức khỏe với giải pháp chăm sóc và hỗ trợ các vấn đề về bệnh cột sống. Showroom của công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điều trị các bệnh về cột sống như gối, ghế cũng như mỹ phẩm.

Ưng Hoàng Phúc kinh doanh trung tâm chăm sóc sức khỏe cột sống.

Hiện nay, Ưng Hoàng Phúc đang là Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc. Công ty được thành lập vào tháng 6/2013 với trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình. Ngoài ra, công ty còn đăng ký nhiều ngành nghề khác, bao gồm bán buôn và bán lẻ thiết bị điện tử, linh kiện, viễn thông, đồ dùng gia đình, thực phẩm, nội thất, hàng may mặc...

Thời điểm đầu năm 2021, Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc có vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Thanh góp 3,6 tỷ đồng (tỷ lệ 80%), ông Nguyễn Quốc Hùng góp 900 triệu đồng (tỷ lệ 20%). Đến tháng 6/2021, phần vốn góp của ông Hùng đã được chuyển nhượng cho bà Võ Thị Cương. Tháng 4/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Quốc Thanh góp 11,2 tỷ đồng và bà Cương góp 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn là đại diện pháp luật chi nhánh Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương Showroom - Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc, chi nhánh PK Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Kimkul group - Kho hàng.