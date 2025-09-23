Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele kiếm tiền khủng thế nào?

Tiền đạo Ousmane Dembele đoạt QBV 2025

Rạng sáng ngày 23/9, gala trao giải Quả bóng vàng diễn ra tại nhà hát Chatelet, Paris. Huyền thoại Ronaldinho xuất hiện với tư cách khách mời và xướng tên Ousmane Dembele ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất. Mùa giải 2024/25 hoàn hảo của Dembélé trong màu áo PSG - với cú ăn bốn lịch sử (Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Champions League).

Trong khi đó, Lamine Yamal của Barcelona chỉ về nhì, còn vị trí thứ 3 thuộc về Vitinha, một cầu thủ khác của PSG.

Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ Pháp thứ 6 bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.

Tiền đạo Ousmane Dembele vượt qua loạt ứng viên để đoạt QBV 2025

Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Dembele lọt vào top 30 ứng viên và anh lập tức giành chiến thắng - một kỳ tích hiếm có trong lịch sử hiện đại của Ballon d’Or. Chiến thắng này không chỉ gây bất ngờ mà còn khắc họa một trường hợp “nở muộn” điển hình, nơi một cầu thủ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng bỗng bùng nổ để bước lên đỉnh cao thế giới.

Từ một cầu thủ từng bị xem là “nỗi thất vọng”, Dembele giờ đây đã viết lại lịch sử Ballon d’Or. Chiến thắng này không chỉ là phần thưởng cho tài năng và nghị lực, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: đỉnh cao có thể đến bất cứ lúc nào, miễn là bạn không bỏ cuộc.

Theo AS, các giải thưởng do France Football trao tặng sẽ không kèm bất kỳ khoản tiền nào. Theo tiết lộ, những gì Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric... nhận trong quá khứ chỉ là một chiếc cúp hình Quả bóng không làm bằng vàng nguyên chất có giá trị khiêm tốn khoảng 3.000 euro.

Bù lại, việc giành Quả bóng vàng giúp cầu thủ tăng mạnh giá trị thương hiệu, được nhiều nhãn hàng săn đón, ký hợp đồng quảng cáo với mức thù lao khổng lồ, gấp nhiều lần tiền thưởng từ các giải cá nhân chính thức. Ngoài ra, giải thưởng này còn giúp tăng lương, giá trị chuyển nhượng và vị thế toàn cầu của cầu thủ.

Ousmane Dembele đang sở hữu tài sản khủng thế nào?

Trước khi vượt qua các ứng viên để giành giải thưởng Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele đang là một trong những cầu thủ kiếm tiền hàng đầu châu Âu. Theo Capology, trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, ngôi sao người Pháp kiếm được tổng tiền lương khoảng 115 triệu Euro. Trong đó, thời gian khoác áo Barcelona từ mùa giải 2017/2022, Ousmane Dembele được trao mức lương 12 triệu euro/năm và nhận được mức lương 16 triệu euro/năm ở mùa giải 2022/23.

Theo ước tính của Celebrity Net Worth, ngôi sao người Pháp đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 35 triệu USD. Đây là số tài sản tích lũy từ tiền lương, bao gồm thu nhập từ các CLB qua các năm, các hợp đồng tài trợ và tiền thưởng thành tích thi đấu.

Tiền đạo Ousmane Dembele đang là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Ligue 1 và châu Âu

Ở tuổi 28 và ổn định về mặt tài chính, Ousmane Dembele chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong số những cầu thủ giàu nhất Ligue 1, nhưng anh vẫn còn kém xa những siêu sao như Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Theo SalarySport, mức lương của Ousmane Dembele tại PSG vào khoảng 18 triệu euro mỗi năm. Tương đương khoảng 346.000 euro mỗi tuần trước thuế và hoa hồng môi giới cho bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2027/28.

Cùng với đó, Ousmane Dembele còn nhận được tiền thưởng từ tổng số lần ra sân, số bàn thắng ghi được và thành tích của CLB. Với việc PSG đang cạnh tranh chức vô địch ở các giải đấu quốc nội và Champions League, những khoản tiền thưởng có thể tăng đáng kể thu nhập của ngôi sao người Pháp. Capology thu nhập tại PSG của ngôi sao người Pháp có thể lên tới 25 triệu euro mỗi năm.

Cùng với mức lương và tiền thưởng khủng tại PSG, Ousmane Dembele còn kiếm được số tiền lớn từ các bản hợp đồng tài trợ với các công ty đồ thể thao, nhà tài trợ thương mại, tiền bản quyền hình ảnh… Theo Marca, với việc đoạt giải thưởng QBV 2025, giá trị các bản hợp đồng tài trợ của ngôi sao người Pháp có thể sẽ tăng theo cấp số nhân và mở đường cho các bản hợp đồng tài trợ toàn cầu khác.