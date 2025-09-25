“Đại gia” để xe RV 4 tỷ giữa đường mà không khóa, người lạ thoải mái “xài ké”

Xe RV bí ẩn và chiếc chìa khóa "vô chủ"

Một chiếc xe RV (xe cắm trại, xe nhà di động) bỗng trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý trên đường phố Trung Quốc. Vốn dĩ xe sang không phải điều quá xa lạ tại đây, nhưng chiếc xe này đặc biệt ở chỗ, chìa khóa xe được đặt ngay trên xe.

Anh Guo, chủ nhân chiếc RV này còn hào phóng mời mọi người lên xe tham qua, thậm chí nếu thích có thể lái thử. Được biết, anh Guo sinh sống và làm việc tại Thượng Hải. Tháng 8 năm nay, vì có thời gian rảnh rỗi, anh đã lái chiếc RV Mercedes của mình đi du ngoạn nhiều nơi, từ Chiết Giang, Phúc Kiến đến Quảng Đông, v.v.

Sau khi lái xe đến Nam Ninh (Quảng Tây), anh đã đi càu tao tốc trở về Thượng Hải vào ngày 10/9. Chiếc RV được để lại ở thành phố Nam Ninh, chìa khóa xe được đặt trong một cái hốc ở sau xe.

Ngày 12/9, anh Guo đã đăng video tiết lộ vị trí xe RV của anh và hướng dẫn cách lấy chìa khóa. Video này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dư luận chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, một bên khen ngợi sự hào phóng của anh Guo, phía ngược lại cho rằng đây chỉ là lừa đảo.

Thực tế, một số cư dân mạng Nam Ninh đã đi theo chỉ dẫn trong video và tìm thấy chiếc RV của anh Guo. Họ cũng tìm được chìa khóa để mở xe. Một số người sau khi trải nghiệm đã gửi video cho anh Guo.

Theo anh Guo chia sẻ, hành động của anh nhằm mục đích giúp nhiều người có cơ hội trải nghiệm xe RV. Họ có thể sống trong đó một thời gian ngắn hoặc nấu ăn tùy thích. Chiếc chìa khóa anh để lại là chìa mở cửa xe, còn chìa khóa khởi động xe thì được giấu ở một nơi khác. Nếu có người muốn lái xe, họ cần thông báo trước cho anh Guo, đồng thời gửi thông tin nhận dạng và thông tin liên lạc. Điều này nhằm ngăn ngừa tai nạn trong trường hợp lái xe, để anh Guo có thể tìm ra người chịu trách nhiệm nếu cần.

Anh Guo đã mua chiếc RV này từ lâu với mức giá khoảng 1,2 triệu NDT (4,3 tỷ đồng). Anh cho biết hiện chiếc xe không còn giá trị gì nữa, vì vậy thay vì để xe “nghỉ hưu”, anh quyết định tạo cơ hội trải nghiệm cho nhiều người.