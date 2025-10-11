Giới đầu tư tiền số "khóc ròng" sau tuyên bố của Tổng thống Trump, bay sạch tiền lãi cả tháng

Thị trường tiền số toàn cầu và cả Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay chìm trong sắc đỏ. Đặc biệt, với Bitcoin (BTC) giảm hơn 8% xuống còn 112.000 USD, theo dữ liệu từ sàn OKX.

Theo CoinTelegraph, giá Bitcoin có thời điểm rớt mạnh xuống dưới 106.000 USD ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 100% đối với Trung Quốc. Đây được xem là thông tin châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên cả thị trường tài chính lẫn tiền số.

Ông Donald Trump cho biết mức thuế mới nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp dụng hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chip máy tính.

Bitcoin đang giảm mạnh, về vùng 112.000 USD Nguồn: OKX

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Vừa được biết Trung Quốc đã đưa ra một vị thế cực kỳ quyết liệt trong thương mại, thông báo rằng kể từ ngày 1-11-2025, họ sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn với hầu hết các sản phẩm họ sản xuất".

Trước đó, các thông báo thuế của Trump hồi tháng 4 cũng từng khiến thị trường tiền số chao đảo và dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Các đồng tiền số khác cũng chịu tác động mạnh như Ethereum (ETH) giảm hơn 13% còn 3.780 USD, BNB giảm hơn 11% xuống 1.110 USD, XRP giảm gần 15% còn 2,3 USD, và Solana (SOL) giảm trên 15%,...

Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong 24 giờ qua, tổng số vốn đang được giao dịch trên thị trường bị thanh lý lên tới 9,4 tỉ USD. Tổng giá trị vốn hóa toàn cầu của thị trường tiền số hiện ở mức 3.700 tỉ USD, giảm hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo ghi nhận, khi thị trường tiền số rơi vào trạng thái lao dốc, nhiều nhà đầu tư Việt Nam bày tỏ sự hoang mang, không rõ nên giữ lại hay bán ra để bảo toàn tài sản.

Trong các hội nhóm, nhiều tài khoản khuyến cáo nhà đầu tư nên bình tĩnh, tránh bán tháo một cách vội vàng. “Chỉ sau một lệnh thanh lý trên thị trường, toàn bộ tiền lãi cả tháng bay sạch. Tôi đã bán ra một nửa và vẫn đang phân vân có nên tiếp tục bán hay không. Hiện nhiều nhà đầu tư khác cũng rất lo lắng, có thể nói là "nín thở" theo khi thị trường giảm mạnh"- ông Phương Đông (TP HCM), chia sẻ.