Ra đồng cát trắng nhổ thứ củ trắng như bạch ngọc, ví như sâm người nghèo, dân xã này ở Hà Tĩnh bán hết veo

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện gieo trồng hơn 20 ha củ cải, tập trung chủ yếu tại các vùng đất cát ven biển như xã Yên Hòa, xã Đồng Tiến. Qua đánh giá ban đầu, năng suất củ cải năm nay đạt từ 1–1,5 tấn/sào, cho thu nhập 8–12 triệu đồng/sào, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông.

Tại xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) hiện có hơn 13 ha củ cải tập trung. Năm nay, cây củ cải cho năng suất cao, chất lượng tốt, giá bán ổn định, giúp người dân phấn khởi, tích cực bám đồng sản xuất. Để hạn chế tình trạng “được mùa, rớt giá”, bà con chủ động gieo trồng gối vụ, thu hoạch xen kẽ.

Sau hơn một tháng gieo trồng và chăm sóc, diện tích củ cải của gia đình bà Nguyễn Thị Tần (thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Theo bà Tần, do thời tiết không thuận lợi nên vụ này phải xuống giống nhiều lần. Dù vậy, nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, cây củ cải phát triển đồng đều hơn so với năm trước, đầu ra thuận lợi. Hiện củ cải được thương lái thu mua với giá từ 12.000 – 15.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Theo người dân địa phương, vùng đất cát ven biển trước đây bị bỏ hoang đã được chính quyền và người dân cải tạo để trồng củ cải theo quy trình cuốn chiếu quanh năm. Mô hình không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Bên cạnh đó, các hộ dân và hợp tác xã đầu tư hệ thống tưới tự động, giúp giữ ẩm cho đất cát, tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng đồng đều, đạt năng suất cao.

Nông dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi vì củ cải được mùa, được giá.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Bắc Văn) trồng khoảng 2 sào củ cải, được thu hoạch và bán lẻ hằng ngày tại các chợ lân cận. Nhờ thời tiết thuận lợi và chăm sóc đúng kỹ thuật, củ cải năm nay củ to, chất lượng tốt, năng suất đạt bình quân 1–1,5 tấn/sào, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nông dân sơ chế, vệ sinh củ cải ngay trên ruộng.

Người dân địa phương chủ yếu trồng giống củ cải đường Nhật Bản, có ưu điểm dễ canh tác, ít tốn công chăm sóc và phân bón, hầu như không sâu bệnh, đặc biệt phù hợp với điều kiện đất cát của xã Đồng Tiến trong nhiều năm qua.

Người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã thành công trong việc cải tạo vùng đất cát hoang hóa ven biển, biến nơi đây thành khu vực sản xuất củ cải hiệu quả.

Hiện có khoảng 60 hộ dân ở thôn Bắc Văn và Trung Văn tham gia sản xuất theo mô hình liên kết của hợp tác xã, tổ hợp tác. Mô hình trồng rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa tại xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp người dân có thu nhập ổn định, bình quân mỗi hộ đạt khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.