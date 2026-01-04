Tội phạm lừa đảo tiền điện tử khiến người Mỹ thiệt hại 333 triệu USD trong năm 2025

Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử tại Mỹ diễn ra khi loại đồng tiền này ngày càng trở nên phổ biến trong các giao dịch gian lận. Theo CNBC, FBI cho biết tình trạng này đang có “sự gia tăng rõ ràng và liên tục” và “không có dấu hiệu chậm lại”.

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD vào năm 2023, đạt 114 triệu USD, và tiếp tục tăng gấp đôi lên 247 triệu USD vào năm 2024. Mặc dù thiệt hại trong năm 2025 không tăng đột biến như trước nhưng vẫn gây ra tổn thất lớn cho người dân, đặc biệt là những nạn nhân lớn tuổi.

Các nhà chức trách đang tiến hành các biện pháp chống lại các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, cho rằng kẻ xấu đang “bỏ túi hàng trăm nghìn USD tiền phí không được tiết lộ trên lưng các nạn nhân bị lừa đảo”. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã kiện công ty Athena Bitcoin, với cáo buộc rằng 93% giao dịch trên máy ATM của họ là “sản phẩm của hành vi gian lận trắng trợn”, trong đó độ tuổi trung bình của nạn nhân là 71 tuổi.

Để bảo vệ mình, Athena cho biết đã triển khai “các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại gian lận”, bao gồm hướng dẫn minh bạch và giáo dục khách hàng. Một đại diện của công ty nhấn mạnh rằng “cũng giống như ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu ai đó tự nguyện chuyển tiền cho người khác, Athena không kiểm soát các quyết định của người dùng”.

Vào đầu năm 2025, một chính quyền địa phương đã tự mình giải quyết vấn đề bằng cách thu hồi gần 32.000 USD mà một nạn nhân đã gửi vào máy ATM của Bitcoin Depot. Văn phòng cảnh sát trưởng đã thực hiện việc này sau khi có lệnh khám xét, nhưng công ty cho biết họ sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại, đặc biệt vì mỗi máy có giá khoảng 14.000 USD. Hơn nữa, nạn nhân sẽ không thể nhận lại số tiền đã thu hồi ngay lập tức, vì phải thông qua hệ thống pháp luật trước khi số tiền bị lừa đảo được trả lại cho họ.

Không chỉ Mỹ, các nhà chức trách tại Úc cũng ghi nhận rằng hầu hết người dùng ATM tiền điện tử đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo hoặc là những người bị ép buộc gửi tiền vào các máy này. Mặc dù tiền điện tử có một số ưu điểm và mục đích sử dụng hợp pháp tại một số quốc gia, nhưng do còn mới mẻ, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ cách thức hoạt động của tiền điện tử và thường nhầm lẫn với các ngân hàng truyền thống. Sự gia tăng của ATM tiền điện tử tại Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ lừa đảo tống tiền và đánh cắp tiền từ các nạn nhân không hề hay biết.