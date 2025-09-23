Tiền điện tử (Crypto) bất ngờ 'bốc hơi' hơn 200 tỷ USD

Theo dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, kể từ khi Fed công bố cắt giảm 0,25 điểm lãi suất cơ bản trong kỳ điều hành tháng 9 tới nay, thị trường tiền điện tử (crypto) đã giảm từ 4,20 nghìn tỷ USD xuống còn 3,98 nghìn tỷ USD - tương đương giá trị suy giảm hơn 200 tỷ USD chỉ trong vài ngày.

Giá Bitcoin lao dốc trong ngày 22/9.

Dạo qua thị trường tiền điện tử những ngày qua có thể thấy, giá trị Bitcoin (BTC) hiện đã lui về vùng giá 112,647 USDT kể từ vùng đỉnh hơn 124.000 USDT thiết lập cách đây ít tuần.

Đồng ETH cũng giảm 6,14% dù chưa hết phiên 22/9, qua đó giao dịch quanh vùng giá 4,193 USDT.

Đồng SOL cũng suy giảm 7% từ mốc 240 USDT, đến thời điểm chiều 22/9, đồng tiền điện tử này giao dịch quanh mốc 221 USDT. Những loại tiền điện tử khác như XRP, ADA... cũng đều suy thoái với tỷ lệ từ 8 - 10%.

Đáng chú ý nhất trên bảng điện tử Crypto những ngày qua có lẽ phải kể đến trường hợp của đồng BNB thuộc sở hữu của Binance khi đạt mức tăng liên tục từ mốc 911 USDT hôm 16/9 lên hơn 1.000 USDT hôm 21/9.

Động lực tăng trưởng của đồng BNB đến từ kỳ vọng CEO Binance CZ (Chang Peng Zhao) có thể quay trở lại điều hành công ty sau án phạt của Mỹ cách đây vài năm. Nếu được gỡ 'vòng kim cô', CZ sẽ có thêm cơ hội để triển khai các ý tưởng kinh doanh, thúc đẩy sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, qua đó đưa giá trị đồng BNB tiếp tục tăng trưởng.

Theo giới phân tích, việc thị trường tiền điện tử lao vào suy thoái ngay sau khi Fed tuyên bố giảm lãi suất là điều khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Bởi trước đó, giới đầu tư Crypto đã đưa ra dự báo thị trường tiền điện tử, chứng khoán sẽ 'bay cao' khi Fed giảm lãi suất, qua đó kích thích hàng nghìn tỷ USD đổ vào thị trường.

Tuy nhiên, mấu chốt khiến động lực giảm lãi suất phản tác dụng chính là bài phát biểu của chủ tịch Fed Jorome Powell khi ông khẳng định, động thái giảm lãi suất lần này chỉ mang tính kỹ thuật chứ không xuất phát từ chất lượng nền kinh tế Mỹ được củng cố. Điều này có nghĩa là tình hình kinh tế Mỹ không tốt đẹp như dự báo và tương lai vẫn rất mờ mịt.

Một số nhà đầu tư 'sống lâu' trên thị trường Crypto chia sẻ, thực ra việc thị trường suy giảm sau khi Fed giảm lãi suất là điều thường xuất hiện trong những năm trước. Tóm lại là câu chuyện vẫn không 'ngon ăn' như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, thị trường có thể rơi vào suy thoái liên tục suốt 1 - 2 tháng mới có điểm hồi phục.