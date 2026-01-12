Giá vàng lên đỉnh lịch sử, xuất hiện thêm yếu tố hỗ trợ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (rạng sáng 10/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường New York đạt 4.510 USD/ounce, tăng gần 32 USD (+0,71%) so với phiên trước. Mức này chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 40 USD/ounce ghi nhận ngày 26-27/12/2025. Quy đổi theo tỷ giá tự do, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146-147 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC chốt phiên 10/1 ở mức 157,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá bán cuối năm 2025.

Một số đơn vị như DOJI, PNJ cũng niêm yết tương tự ở vùng 156,3-158,3 triệu đồng đầu phiên, sau đó điều chỉnh lên sát 160 triệu đồng/lượng vào cuối ngày.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng leo thang, SJC niêm yết 154,3-156,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra mức 156,5-159,5 triệu đồng/lượng ở một số thời điểm - cách không xa đỉnh lịch sử 156,9-159,9 triệu đồng vào cuối tháng 12/2025.

Giá bạc thế giới cũng bứt phá lên 79,84 USD/ounce, tăng đáng kể từ mức khoảng 72-73 USD cuối năm trước.

Giá vàng tăng mạnh trong tuần đầu năm mới. Ảnh: HH

Điểm đáng chú ý là giá vàng vẫn duy trì đà tăng dù đồng USD phục hồi mạnh, với chỉ số DXY dao động quanh 99,1-99,2 điểm (tăng từ mức thấp 97,7 điểm ngày 24/12/2025). Điều này cho thấy lực hỗ trợ từ nhu cầu thực tế đang vượt trội hơn áp lực từ đồng bạc xanh.

Các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng bao gồm: Căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Ukraine, Gaza, Iran, gần đây là những biến động tại Venezuela, khu vực Đông Bắc Á và các điểm nóng khác.

Nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương các nước (đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc USD), quỹ ETF vàng và tổ chức tài chính lớn.

Bên cạnh đó là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy mạnh giảm lãi suất trong năm 2026, tình trạng nợ công toàn cầu ở mức cao kỷ lục và rủi ro lạm phát tiềm ẩn.

Khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News (dành cho tuần 12-16/1/2026) cho thấy 88% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục tăng, chỉ 6% dự giảm và phần còn lại trung lập. Trên Phố Main Street (nhà đầu tư cá nhân), 69% kỳ vọng tăng giá, phản ánh tâm lý lạc quan vẫn duy trì ở mức cao sau khi vàng vượt lại mốc 4.500 USD/ounce.

Chuyên gia Darin Newsom (Barchart) nhận định xu hướng tăng sẽ kéo dài cho đến khi xuất hiện lực đảo chiều mạnh mẽ, nhưng yếu tố này chưa xuất hiện.

Rich Checkan (Asset Strategies International) nhấn mạnh các yếu tố nền tảng như mua vàng của ngân hàng trung ương, xung đột chưa hạ nhiệt và USD có thể suy yếu dài hạn vẫn hỗ trợ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một số tổ chức như CPM Group cảnh báo khả năng điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, với mục tiêu giảm về vùng 4.385 USD/ounce trước khi xu hướng tăng quay lại trong quý I/2026.

Có thể thấy, 2026 hứa hẹn vẫn sẽ là một năm tiếp tục đà tăng trưởng cho thị trường vàng, dù tốc độ có thể chậm lại so với sự bùng nổ của 2025, nhờ vào các yếu tố địa chính trị kéo dài và nhu cầu trú ẩn an toàn từ nhà đầu tư.

Các rủi ro toàn cầu như căng thẳng ở Đông Âu, Trung Đông, cùng với nợ công tăng cao ở các nền kinh tế lớn, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, giúp kim loại quý này duy trì vị thế như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế.

Trước đó, HSBC dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm. J.P. Morgan lạc quan với mục tiêu 5.000 USD/ounce. Dù vậy, giới đầu tư vẫn cảnh giác với rủi ro suy thoái kinh tế hoặc những thay đổi chính sách thương mại, có thể dẫn đến điều chỉnh tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.