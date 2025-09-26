Hoảng loạn trên thị trường tiền điện tử

Tại thời điểm 6 giờ sáng 26/9 (theo giờ Việt Nam) Bitcoin (BTC) đồng tiền đầu bảng trên thị trường đã giảm về vùng giá 108 USDT sau đó hồi phục lên 109 USDT.

Bán tháo mạnh khiến giá Bitcoin lao dốc.

Giá Bitcoin đi xuống sau kể từ trung tuần tháng 8 sau khi lập đỉnh cao nhất lịch sử với 124.000 USDT.

Các đồng coin đầu bảng khác như ETH, SOL, XRP cũng đang trên đà giảm mạnh. ETH hiện đang giao dịch tại vùng giá 3,888 USDT - giảm so với giá 4,900 USDT hồi cuối tháng 8. SOL cũng đang trượt về vùng 194 USDT - giảm mạnh so với vùng đỉnh 250 USDT cách đây ít lâu. XRP cũng trong tình trạng tương tự và hiện giao dịch quanh vùng giá 2,750 USDT...

Theo dữ liệu thị trường của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, vốn hóa thị trường hiện ở mức 3,83 nghìn tỷ USD - giảm mạnh so với mức 4,20 nghìn tỷ USD của ngày 18/9.

Sự suy giảm của những đồng tiền lớn đã kéo theo sự sụt giảm diện rộng trên toàn thị trường, bán tháo lan rộng kèm tâm lý hoảng loạn khiến nhiều đồng coin lao dốc hàng chục %.

Điển hình như AVNT, OG, SIGN, HEMI giảm trên 20%, những đồng coin khác như VANA, FXS hay CHESS giảm trên 17%...

Theo giới đầu tư, cú sập lần này trên thị trường tiền điện tử là do hành động chốt lời và thao túng của những ví nắm giữ giá trị coin lớn.

Dữ liệu giao dịch Bitcoin trên sàn Binance cho thấy, một ví lớn nhất đã xả khối lượng lên đến 268.000 BTC, dẫn đến lượng cung trên thị trường tăng đột biến, qua đó khiến cho giáo BTC lao dốc.

Hành động chốt lời cũng đồng thời xuất hiện ở nhiều đồng coin lớn khác như BNB, SOL hay ETH...

Ngoài lý do về hành động bán tháo của giới cá mập, giới đầu tư cho rằng, có một phần nguyên nhân đến từ tuyên bố của Chủ tịch Fed về vấn đề cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Chủ tịch Fed cho rằng, việc cắt giảm lãi suất chỉ đơn thuần là biện pháp kỹ thuật, nó không xuất phát từ thực tế tốt lên của nền kinh tế Mỹ. Điều này trái với kỳ vọng của giới đầu tư toàn cầu, khiến cho thị trường tài chính nói chung và tiền điện tử nói chung lao vào suy thoái.