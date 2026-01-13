Những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới

Thế giới ẩm thực có nhiều món ăn đắt đỏ, chỉ dành cho giới siêu giàu. Các món ăn độc đáo này được chế biến từ các nguyên liệu quý hiếm, khiến thực khách phải chi một khoản tiền khổng lồ để thưởng thức.

Nhụy hoa nghệ tây là một trong những loại thực phẩm đắt nhất thế giới. Loại gia vị này được cho là có lợi cho sức khỏe, giúp giảm căng thẳng, lo âu, hỗ trợ cân bằng cảm xúc, tăng cường miễn dịch, đồng thời làm đẹp da và tăng vẻ rạng rỡ.

Nấm cục trắng là một trong những loại nấm quý hiếm nhất thế giới. Giá của loại thực phẩm này có giá hàng ngàn USD mỗi pound. Nấm cục trắng mọc tự nhiên và vô cùng khan hiếm.

Trứng cá muối Almas được đánh giá là quý hơn vàng. Chúng xuất hiện trong những con cá tầm bạch tạng quý hiếm ở Iran, hương vị vô cùng tinh tế, thường được coi là đỉnh cao của ẩm thực xa xỉ.

Cá ngừ vây xanh có thể được bán đấu giá với giá hàng triệu USD và được đánh giá cao trong chế biến sushi. Món ăn này chứa nhiều protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin B12, selen và sắt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch... Lớp mỡ vân cẩm thạch tạo nên kết cấu mềm mịn như bơ, khiến nó trở thành một trong những loại cá đắt nhất thế giới.

Nấm Matsutake được đánh giá rất cao bởi nó có hương thơm đậm đà, kết cấu chắc chắn và ý nghĩa văn hóa trong ẩm thực Nhật Bản. Loại nấm này vô cùng quý hiếm do không thể trồng trọt và sự suy giảm môi trường sống tự nhiên.