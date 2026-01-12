Giá vàng hôm nay mới nhất (12/1): Vàng SJC và nhẫn đồng loạt "phá đỉnh", chạm ngưỡng 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/1, đồng loạt "phá đỉnh"

Giá vàng hôm nay 12/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với hôm trước đó. Trong đó, vàng SJC đạt mức bán ra 162 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 1,5 - 2,2 triệu đồng/lượng với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... đạt mức bán ra từ 159 - 161,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng SJC và nhẫn đồng loạt thiết lập các mức đỉnh mới trong ngày hôm nay. Vàng SJC lần đầu tiên trong lịch sử chạm ngưỡng 162 triệu đồng/lượng "phá sâu" mức cũ là 159,8 triệu đồng/lượng; còn vàng nhẫn sau thời gian dài giữ mức đỉnh cũ 160,5 triệu đồng/lượng, nay đã tăng đến 161,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/1 ghi nhận vàng SJC "phá đinh", chạm ngưỡng 162 triệu đồng/lượng.

Tính đến 13 giờ 40 phút ngày 12/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 159,5 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 158,7 – 161,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới gần chạm mức 4.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 ngày 12/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.578 USD/ounce, tăng mạnh 68 USD/ounce so với chốt tuần vừa qua.

Đặc biệt, giá vàng thế giới có thời điểm đạt mức 4.591 USD/ounce, đây là mức cao nhất mọi thời đại.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù biến động đã gia tăng, vàng khởi đầu năm mới trên nền tảng vững chắc khi hướng đến việc kết thúc tuần ở các điểm kháng cự quan trọng. Đà tăng giá đã đẩy giá vàng lên 4.500 USD/ounce và thiết lập các cột mốc mới.

Giới chuyên gia nhận định, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn về mặt địa chính trị, đặc biệt khi chính phủ Mỹ đang theo đuổi chính sách quốc tế mới theo chủ nghĩa "kẻ mạnh thắng". Các nhà phân tích dự đoán rằng chính sách ngoại giao bằng vũ lực và việc vũ khí hóa nền kinh tế sẽ tiếp tục buộc các quốc gia phải đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Theo bản tin Triển vọng 2026, nhiều nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ chỉ đạt mức 5.000 USD/ounce trong năm nay.

Yếu tố cuối cùng cho triển vọng tăng giá của vàng vẫn nằm ở ngân hàng trung ương Mỹ. Thị trường không kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, khi thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt, các nhà phân tích cho rằng việc lãi suất giảm chỉ là vấn đề thời gian. Câu hỏi duy nhất còn lại là mức giảm sẽ mạnh đến mức nào.

Theo ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Peppestone, mối tương quan nghịch đảo giữa giá vàng và lãi suất vẫn là một đặc điểm quan trọng trên thị trường.

"Chúng tôi vẫn thấy rất ít mối tương quan giữa kim loại quý và lãi suất, vì vậy triển vọng chính sách, vốn không thay đổi đáng kể, có thể không ảnh hưởng nhiều trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan về vàng, với khả năng giá vượt qua mốc 4.500 USD/ounce sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mua vào và đưa chúng ta đến những đỉnh cao mới", ông Brown phân tích.