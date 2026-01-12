Chủ tịch Fed đối mặt cuộc điều tra hình sự, giá vàng thiết lập mức cao mới

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (12/1), giá vàng miếng SJC đã tăng tới 2,2 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 160 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn tùy theo từng thương hiệu cũng tăng từ 1,5 cho đến 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến đang niêm yết như sau: Nhẫn SJC 999.9 156,5 – 159 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 156 – 159 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 157 – 160 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 158,7 – 161,7 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, giá vàng đã lập tức phá đỉnh lịch sử ngay trước giờ giao dịch chính thức tại thị trường Mỹ và châu Âu. Tính đến 9h45 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đã chạm mốc 4.580 USD/ounce, tăng gần 70 USD so với đóng cửa phiên cuối tuần trước.

Giá vàng tăng vọt phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng tăng vọt khi thị trường dấy lên lo ngại một năm 2026 đầy bất ổn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ.

Trong tin tức phát đi cuối tuần, ngày 11/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông.

"Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed", ông Powell cho biết.

Ông cho rằng cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ sức ép của chính quyền khi Fed đã thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Năm ngoái, Tổng thống Trump nhiều lần công kích Fed và ông Powell vì ngân hàng trung ương không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu. Ông Trump còn từng dọa kiện và sa thải Chủ tịch Fed, thậm chí thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Tuy nhiên, các quyết định này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington chặn lại.

Tháng 5/2026, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông trong Hội đồng Thống đốc Fed sẽ kéo dài đến năm 2028.

Với những sức ép liên tục gần đây, thị trường đang ngày càng lo ngại về tính độc lập của Fed trong năm 2026. Và nếu điều này thực sự xảy ra, lãi suất của Mỹ có thể giảm nhanh và mạnh hơn dự kiến. Điều này có lợi cho thị trường kim loại quý.

Không chỉ vàng, bạc hôm nay cũng tăng mạnh với giá bạc giao ngay quốc tế đã vượt 83 USD/ounce.

Trong nước, bạc miếng Phú Quý đang giao dịch quanh 3,139 – 3,236 triệu đồng/lượng; bạc thỏi quanh 83,7 - 86,3 triệu đồng/kg.