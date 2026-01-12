Giá vàng hôm nay (12/1): Vàng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng sau 1 tuần, thế giới lập "đỉnh" mới

Giá vàng hôm nay 12/1 sẽ còn tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 12/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao so với hôm qua. Trong đó, vàng SJC ở mức bán ra đạt 159,8 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm trước đó. Còn vàng nhẫn cũng ghi nhận mức ổn định với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... đạt mức bán ra từ 157,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng SJC mức bán ra tăng 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó (152,8 triệu đồng/lượng); còn vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm tuần trước.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng tuần này sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chung thế giới và nhiều khả năng sẽ vượt mốc 160 triệu đồng/lượng với cả vàng SJC và nhẫn, qua đó, thiết lập các cột mốc mới.

Giá vàng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.

Tính đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 12/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt đỉnh cũ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 12/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.553 USD/ounce, tăng mạnh 43 USD/ounce so với chốt tuần vừa qua và tăng 7 USD/ounce so với đỉnh cũ (4.546 USD/ounce) thiết lập vào cuối tháng 12/2025.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng, vàng vẫn là xu hướng được ưa chuộng trên thị trường. Ông dự báo sẽ có một đợt tăng giá nữa vào quý đầu tiên năm 2026.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cho biết, các nhà đầu tư lạc quan tiếp tục tham gia và mua vào khi giá giảm trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro vẫn còn cao trên thị trường, điều này đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý vào thứ sáu vừa qua.

“Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng Hai là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại mức cao kỷ lục 4.584 USD/ounce. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.284,3 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 4.500 USD/ounce và sau đó là mức cao nhất trong tuần này ở 4.512,4 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 4.415 USD/ounce và sau đó là 4.400 USD/ounce", ông Wyckoff cho biết.

Dự báo về giá vàng tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News và phần lớn các chuyên gia Phố Wall đều lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Trong đó, 14 chuyên gia, tương đương 88%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần này, điều này sẽ nhanh chóng thách thức mức cao kỷ lục của tháng 12. Chỉ có 1 chuyên gia, chiếm 6%, dự đoán giá sẽ giảm và 1 chuyên gia dự đoán kim loại quý này sẽ giao dịch đi ngang trong tuần.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 268 phiếu bầu, cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao gần đây. Trong đó, 184 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 69%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần này, trong khi 44 người khác, tương đương 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 40 nhà đầu tư, chiếm 15% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ ổn định trong tuần.