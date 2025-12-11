Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 11-12: Tăng tốc khi Mỹ giảm lãi suất

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay tăng tốc ngay khi Mỹ giảm lãi suất, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce.

Tính đến 6 giờ ngày 11-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.231 USD/ounce, tăng 41 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.190 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa mức lãi suất mục tiêu xuống khoảng 3,5%-3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường, đánh dấu lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm 2025.

Tuy nhiên, tuyên bố chính sách tiền tệ của FED nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức "khá cao" và có thể không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong thời gian tới, ít nhất đến năm 2026.

Đồng USD vẫn giảm giá khiến giá vàng trở nên thấp hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Từ đó, không ít nhà đầu tư tăng sức mua. Giá vàng hôm nay tăng tốc hàng chục USD/ounce.

11/12/2025 06:44 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
