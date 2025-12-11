Kinh tế 24h: Giá vàng diễn biến rất lạ

Giá vàng diễn biến rất lạ

Giá vàng ngày 10/12 ghi nhận diễn biến trái chiều khá bất thường: vàng miếng trong nước tăng mạnh, trong khi giá vàng thế giới lại giảm. Tính đến tối 10/12, các doanh nghiệp lớn như SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt nâng giá vàng miếng lên mức 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với phiên trước. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Ngược lại, giá vàng nhẫn có xu hướng ổn định. Nhẫn 9999 Doji giữ nguyên ở mức 149,5–152,5 triệu đồng/lượng. SJC điều chỉnh giá nhẫn loại 1–5 chỉ tăng 800.000 đồng/lượng, đạt 149,6–152,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 150,5–153,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, biến động chủ yếu tập trung ở vàng miếng, còn vàng nhẫn tương đối ít thay đổi.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm 10 USD/ounce, xuống còn 4.196 USD/ounce; vàng tương lai giao tháng 2/2026 đứng ở 4.224 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang đi ngang quanh vùng 4.200 USD/ounce nhưng chịu áp lực giảm do nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục và tâm lý chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell, cùng các dự báo kinh tế mới, được kỳ vọng sẽ quyết định xu hướng vàng thời gian tới. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố nâng nhu cầu trú ẩn.

Do vàng trong nước tăng mạnh trong khi vàng thế giới giảm, chênh lệch giữa hai thị trường lên tới khoảng 21 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế phí). Diễn biến trái ngược này tiếp tục cho thấy sự tách rời rõ rệt giữa thị trường vàng Việt Nam và thế giới.

Quốc hội chốt nhiều thay đổi mới về thuế thu nhập cá nhân, triệu người hưởng lợi

Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi với hơn 92% đại biểu tán thành, mang đến nhiều thay đổi quan trọng và giúp hàng triệu người không còn phải nộp thuế. Điểm nổi bật nhất là điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc để tránh tình trạng tăng thuế đột ngột như trước.

Theo biểu thuế mới, mức thuế thấp nhất 5% áp dụng cho thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng. Mức thuế cao nhất 35% vẫn được giữ nhưng chỉ áp dụng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng, thay vì 80 triệu như hiện nay. Bộ Tài chính đánh giá mức 35% là hợp lý và tương đồng với nhiều nước trong khu vực. Biểu thuế mới áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026; từ 2027, người nộp thuế sẽ quyết toán thuế của năm 2026.

Quan trọng hơn, mức giảm trừ gia cảnh được nâng đáng kể: 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu cho mỗi người phụ thuộc. Với mức này, nhiều nhóm thu nhập rơi vào diện không phải nộp thuế TNCN. Cụ thể: người không có người phụ thuộc, thu nhập 17 triệu đồng/tháng; người có 1 người phụ thuộc, thu nhập 24 triệu đồng/tháng; và người có 2 người phụ thuộc, thu nhập 31 triệu đồng/tháng đều không phát sinh thuế phải nộp sau khi khấu trừ bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết cải cách này giúp giảm nghĩa vụ thuế cho toàn bộ người nộp thuế, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình – thấp. Dự kiến ngân sách sẽ giảm thu khoảng 8.740 tỷ đồng, nhưng đổi lại sẽ hỗ trợ mạnh mẽ sức mua và đời sống người dân trong bối cảnh chi phí tăng cao thời gian qua.

Cổ phiếu Vingroup chạm sàn

Cổ phiếu Vingroup (VIC) giảm mạnh trong phiên 10/12, chạm sàn 148.800 đồng và rơi vào tình trạng không có bên mua, với gần 1,3 triệu đơn vị dư bán tại giá sàn. Đây là phiên giảm sâu nhất của VIC trong nửa năm, sau chuỗi tăng nóng trước đó. Các cổ phiếu cùng hệ sinh thái cũng lao dốc: VPL giảm sàn, VHM mất 3,7% và VRE giảm 6,3%.

Sự sụt giảm mạnh của nhóm Vingroup đã kéo VN-Index giảm hơn 28 điểm, đóng cửa sát 1.719 điểm – mức giảm mạnh nhất trong một tháng. Riêng VIC khiến chỉ số mất gần 11 điểm. Trên sàn HOSE, số mã giảm (188) áp đảo số mã tăng (120), dù trong nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu tăng lại nhỉnh hơn khi có 14 mã tăng và 12 mã giảm.

Thị trường ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong nhóm ngân hàng, SHB, TCB và EIB giảm nhẹ, trong khi MBB và HDB tăng khoảng 2%, trở thành lực đỡ quan trọng giúp thị trường không giảm sâu hơn; VPB, CTG và VCB cũng giữ được sắc xanh. Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực bất chấp xu hướng chung, với SSI tăng 1,7% và các mã TCX, HCM, VCI tăng quanh 1%.

Ngược lại, nhóm bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề từ diễn biến của VIC, đồng loạt giảm điểm. Các mã KDH, PDR, DIG, NLG mất hơn 1%, ngoại trừ QCG tăng trần lên 15.400 đồng với dư mua lớn. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng khiến giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt dưới 20.000 tỷ đồng – thấp nhất trong ba tuần. VIC và VHM dẫn đầu thanh khoản với giá trị khớp lệnh lần lượt 996 tỷ và 812 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, rút hơn 2.220 tỷ đồng, tập trung bán STB và VIC, trong khi mua rải rác một số cổ phiếu ngân hàng và thép.

Bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ ngân hàng phá sản

Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) với hơn 94% đại biểu tán thành, trong đó điểm mới quan trọng là cho phép chi trả bảo hiểm tiền gửi sớm, không cần chờ ngân hàng phá sản như trước. Quy định này áp dụng từ ngày 1/5/2026 và nhằm ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ dây chuyền, đồng thời ổn định tâm lý người gửi tiền.

Theo luật mới, bảo hiểm tiền gửi sẽ được chi trả trong ba trường hợp. Thứ nhất, khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án phá sản của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả – tiếp tục duy trì quy định hiện hành. Thứ hai, khi Ngân hàng Nhà nước đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt và có mức lỗ lũy kế vượt quá 100% vốn điều lệ. Thứ ba, khi cơ quan quản lý yêu cầu chi trả sớm để đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự và an toàn xã hội.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết việc bổ sung hai trường hợp mới giúp chi trả kịp thời hơn ngay khi tổ chức tín dụng có dấu hiệu mất an toàn, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền. Luật mới cũng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả theo từng thời kỳ. Hiện mức chi trả tối đa là 125 triệu đồng; một số đại biểu đề xuất tăng gấp đôi nhằm phù hợp thực tế.

Ngoài ra, bảo hiểm tiền gửi được trao thêm vai trò trong xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, tham gia đánh giá tính khả thi các phương án phục hồi, sáp nhập, chuyển nhượng hoặc phá sản. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi còn được phép cho vay đặc biệt đối với ngân hàng tham gia bảo hiểm, không lãi suất và có thể không cần tài sản bảo đảm. Khi quỹ dự phòng không đủ, đơn vị này được vay 0% từ Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo chi trả sớm.