Giá quặng sắt tăng mạnh tại Trung Quốc báo hiệu điều gì?

Quặng sắt tăng giá

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đã bật tăng sau chuỗi phiên giảm trước đó. Động lực chính đến từ kỳ vọng Trung Quốc sẽ can thiệp chính sách sau khi dữ liệu sản xuất tiếp tục phát đi tín hiệu yếu. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 giảm 2,2% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực giảm phát tại khu vực công nghiệp và nhu cầu nội địa vẫn còn yếu.

Dù Trung Quốc gần như hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, phần lớn giới phân tích cho rằng nước này cần thêm hỗ trợ trong giai đoạn đầu 2026 để giữ đà phục hồi.

Diễn biến này khiến giới đầu tư tìm đến các mặt hàng liên quan tới thép như một kênh đặt cược vào khả năng nới lỏng chính sách.

Đà tăng này phản ánh nhu cầu thật hay chỉ là đầu cơ?

Ngay khi giá quặng sắt leo dốc, Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) – cơ quan mua quặng sắt đại diện cho nhà nước đã cảnh báo rằng mức tăng hiện tại phần lớn đến từ giao dịch đầu cơ hơn là nhu cầu tiêu thụ thực sự.

Một số sản phẩm thép như thép cây hay thép cuộn cán nóng cũng tăng theo tâm lý thị trường, nhưng các yếu tố nền tảng như đơn hàng xây dựng hay sản xuất lại chưa cho thấy sự cải thiện tương ứng. Còn giá than luyện cốc – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thép – thì diễn biến trái chiều, cho thấy bức tranh nhu cầu chưa thực sự rõ ràng.

Điều này nhấn mạnh khoảng cách giữa kỳ vọng chính sách và sức mua thực tế của ngành thép Trung Quốc.

Đà tăng của quặng sắt đang trở thành ví dụ điển hình cho cách thị trường hàng hóa toàn cầu phản ứng trước tín hiệu chính sách của Trung Quốc. Mỗi dấu hiệu về khả năng kích thích mới đều có thể khiến giá cả và tâm lý nhà đầu tư biến động mạnh.

Nếu Bắc Kinh tung gói hỗ trợ mới, cổ phiếu các doanh nghiệp khai khoáng và thép trên toàn cầu có thể tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu các chính sách không xuất hiện hoặc không đủ mạnh, các nhà đầu cơ sẽ phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh lớn.

Trong bối cảnh đồng nhân dân tệ vẫn quanh mức 7,06 đổi 1 USD, bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động đến chuỗi cung ứng quốc tế, thương mại hàng hóa và thị trường tài chính toàn cầu.