Cuối ngày 9-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Cuối ngày 9-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 151,7 triệu đồng/lượng, bán ra 153,7 triệu đồng/lượng - giảm 500.000 đồng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được giao dịch quanh 148,8 triệu đồng/lượng mua vào, 151,3 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 400.000 đồng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Với biến động này, giá vàng miếng đang ở mức thấp nhất trong 1 tuần qua.

Giá vàng trong nước giảm, ngược chiều với giá vàng thế giới vào cuối ngày

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng được một số cửa hàng mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 155,3 triệu đồng/lượng - chỉ cao hơn tại các doanh nghiệp lớn khoảng 1,6 triệu đồng.

Vài tháng trước, mức chênh lệch giá vàng miếng giữa các công ty lớn và thị trường tự do có lúc lên tới 15-20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến nêu trên được xem là bất ngờ, bởi giá vàng trong nước giảm trong khi giá vàng thế giới đang phục hồi. Hiện giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.205 USD/ounce, tăng khoảng 14 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Do đó, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng thu hẹp bớt.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.