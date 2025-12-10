Vàng bạc Kim Chung của đại gia Nguyễn Hữu Bình vừa bị bắt có quy mô khủng thế nào?

Ông chủ vàng bạc Kim Chung tại Thanh Hóa bị khởi tố

Tối ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung gồm Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương - Ảnh: CA Thanh Hóa

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954), trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế, Vàng bạc Kim Chung của đại gia Nguyễn Hữu Bình vừa ghi nhận tăng mạnh về vốn điều lệ. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung được thành lập tháng 11/1995. Với 30 năm hoạt động, Kim Chung đã trở thành một thương hiệu kinh doanh vàng, bạc lớn tại Thanh Hóa.

Vàng bạc Kim Chung của đại gia Nguyễn Hữu Bình quy mô thế nào?

Cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, thời gian gần đây, vàng bạc Kim Chung cũng liên tục ghi nhận tăng mạnh về vốn điều lệ. Thời điểm tháng 11/2021, vốn điều lệ công ty tăng từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng, doanh nghiệp có 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Hữu Bình nắm giữ 33,6% vốn góp, 2 cổ đông gồm Nguyễn Thế Hòa và Nguyễn Hữu Phúc mỗi người nắm giữ 33,2% vốn góp. Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2023, doanh nghiệp một lần nữa tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Bình nắm giữ 33,4% vốn góp, 2 cổ đông Nguyễn Thế Hòa và Nguyễn Hữu Phúc mỗi người nắm giữ 33,3% vốn góp. Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc và là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga - Ảnh: CA Thanh Hóa

Gần nhất vào tháng 9/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp bằng tiền. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không thay đổi. Ở lần đăng ký này, doanh nghiệp cũng đăng ký sử dụng 8 lao động.

Theo thông tin được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990) trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).