Vì sao gần một nửa người lần đầu mua xe ở đất nước tỷ dân đều chọn ô tô điện?

Khảo sát của Bloomberg Intelligence (BI) với 1.000 người dự định mua xe trong 12 tháng tới cho thấy 47% người lần đầu mua xe chọn ô tô điện, tăng mạnh từ mức 25% hồi tháng 2. Đây là mức tăng cho thấy sự dịch chuyển rõ ràng về tâm lý tiêu dùng.

Dù Trung Quốc là thị trường EV lớn nhất thế giới, người mua vẫn lo lắng về khả năng vận hành của pin trong thời tiết lạnh hay nỗi sợ cạn pin. Tuy vậy, những lo ngại này giảm dần nhờ công nghệ pin thông minh hơn, chi phí bảo dưỡng thấp và sự phổ biến của nền tảng điện áp cao giúp sạc nhanh hơn.

Lấy cả nhóm đã có xe vào khảo sát, có tới 52% cho biết chiếc xe tiếp theo của họ sẽ là EV, tăng từ 34% hồi đầu năm – tín hiệu cho thấy EV đang trở thành lựa chọn phổ quát hơn, không chỉ dành cho người mua lần đầu.

Điều gì giúp EV nội địa chiếm lợi thế trước xe xăng và xe ngoại?

Theo nhóm phân tích của BI, Trung Quốc đang vượt châu Âu và Mỹ về khả năng đưa giá EV xuống ngang bằng xe xăng. Giá phải chăng cộng với nhu cầu công nghệ cao của người dùng trẻ giúp các startup và tập đoàn công nghệ như Huawei, Xiaomi tạo lợi thế cạnh tranh mạnh.

Nhóm xe năng lượng mới (bao gồm EV và hybrid) được dự báo sẽ chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe mới của Trung Quốc trong năm nay, trong đó xe điện thuần chiếm hơn 1/4. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại động lực tăng trưởng có thể chững lại khi chính phủ thu hẹp ưu đãi, đặc biệt ở các thành phố nhỏ – nơi thu nhập và hạ tầng chưa theo kịp.

Dù vậy, đà giảm hỗ trợ tài chính lại giúp chính phủ có thêm nguồn lực để mở rộng hệ thống trạm sạc, yếu tố then chốt để EV tăng trưởng dài hạn.

Công nghệ sạc siêu nhanh có đang thúc đẩy sự bùng nổ của EV?

Theo BI, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đạt 28 triệu trụ sạc vào năm 2027, tăng hơn 50% so với hiện nay. Đây là một bước nhảy hạ tầng nhằm giải quyết hoàn toàn nỗi lo sạc chậm – rào cản lớn nhất với người mua EV.

Các hãng pin lớn cũng đẩy mạnh công nghệ. BYD tuyên bố pin mới của họ có thể sạc 5 phút đi được 400 km, trong khi CATL giới thiệu bản nâng cấp Shenxing cho phép 520 km chỉ với 5 phút sạc. Đây là những bước tiến vượt bậc, tạo khác biệt rõ ràng so với xe xăng truyền thống.

Khi sạc nhanh trở thành chuẩn mới, tâm lý e ngại về pin và quãng đường gần như biến mất, mở đường để EV bùng nổ mạnh mẽ hơn trong những năm tới.