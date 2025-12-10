Loạt siêu thị điện máy “xả hàng” cuối năm, máy lọc không khí chỉ còn từ 1,5 triệu đồng/chiếc

Bước vào tháng cuối năm, hàng loạt siêu thị điện máy đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá liên tiếp nhằm thu hút khách hàng. Từ ngày Lễ Độc Thân 11/11, Online Friday, Black Friday, đến nay, các siêu thị điện máy lại tiếp tục giảm giá loạt sản phẩm nhân dịp cuối năm.

Một số siêu thị trưng bày sản phẩm ra bên ngoài để phục vụ khách mua sắm cuối năm.

Tại một hệ thống siêu thị điện máy với gần 400 cửa hàng trên toàn quốc, với chương trình “Đại tiệc siêu sale cuối năm”, khách hàng mua sắm kể từ ngày 6/12 đến ngày 13/12 sẽ được giảm giá lên đến 70% hàng loạt sản phẩm.

Đơn cử như Smart Tivi Coex 40inch 40UT7002X giảm giá 50% xuống còn 3,9 triệu đồng; Máy giặt Coex lồng đứng 7,5kg giảm 40% xuống còn 3,3 triệu đồng; Điều hoà Gree 1 chiều 9.000BTU giảm giá 39% xuống còn 5,4 triệu đồng; Lò vi sóng 20L Electrolux giảm 48% xuống còn 1,49 triệu đồng…

Loạt sản phẩm giảm giá lên đến 70% nhân dịp cuối năm.

Tại hệ thống siêu thị điện máy với 70 chi nhánh cửa hàng tại 32 tỉnh thành cũng giảm giá hàng loạt sản phẩm lên đến 80% như: Nồi chiên không dầu Kangaroo 12 lít giảm giá 75% xuống còn 1,49 triệu đồng; Máy làm sữa hạt đa năng giảm 61% xuống còn 690 nghìn đồng; Bếp từ đôi lắp âm Funiki giảm giá 62% xuống còn 1,99 triệu đồng…

Đặc biệt, khách hàng đặt mua sản phẩm online sẽ được giảm thêm đến 700 nghìn đồng cho đơn hàng từ 4 triệu đồng; giảm thêm 5% nếu mua đơn từ 2 sản phẩm cùng ngành hàng; mua bếp tặng bộ nồi; Trả góp lãi suất 0% và miễn phí vận chuyển…

Chiếc máy lọc không khí kèm hút ẩm được giảm giá tới 40%.

Những ngày này, bước vào mùa hanh khô, không khí tại Hà Nội liên tiếp lọt danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nắm bắt nhu cầu mua máy lọc không khí của nhiều hộ gia đình, các siêu thị điện máy đã đẩy mạnh giảm giá, ưu đãi đối với mặt hàng này.

Cụ thể tại một siêu thị trên đường Trường Chinh (Hà Nội), lọc không khí Xiaomi Purifier 4 Compact EU đang giảm giá 34%, từ 2,4 triệu đồng xuống còn 1,5 triệu đồng; Lọc không khí Philips AC0650/10 giảm giá 36% xuống còn 2,29 triệu đồng; Lọc không khí Daikin MCQ30ZVM7-A giảm giá 46%, còn 2,9 triệu đồng…

Hàng loạt sản phẩm máy lọc không khí được giảm giá sâu. (Ảnh chụp màn hình)

Theo khảo sát của PV tại siêu thị điện máy lớn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), vào cuối tuần vừa qua, cũng có rất đông khách hàng đến tham quan, mua sắm các sản phẩm lọc không khí.

Vừa mua được chiếc máy lọc không khí với giá 7,5 triệu đồng, chị Quỳnh (Hà Nội) cho biết, gia đình chị ở tầng 16 nhưng khoảng hơn một tuần nay, nhận thấy không khí có nhiều bụi mịn nên cuối tuần phải đi mua ngay máy lọc không khí.

Nhiều loại máy lọc không khí với nhiểu mẫu mã, chủng loại được giảm giá cuối năm.

“Tôi định mua từ năm ngoái nhưng đắn đo mãi, đợt này thấy giảm giá mạnh nên chốt một chiếc lọc không khí Electrolux kết hợp với hút ẩm trị giá 7,9 triệu đồng. Tôi để ý năm ngoái giá của nó là hơn 11 triệu đồng. Bình thường tháng trước, dịp Black Friday cũng vẫn còn 8,6 triệu mà giờ giảm giá chỉ còn 7,5 triệu nên phải mua ngay”, chị Quỳnh nói.

Theo chị Quỳnh, sau những tháng hanh khô sẽ bước vào những tháng nồm ẩm, vậy nên thay vì bỏ tiền mua cả máy hút bụi và máy hút ẩm thì chiếc máy chị mới mua có đồng thời 2 chức năng này. Chị cũng canh thời điểm giảm giá sâu và siêu thị lớn để xuống tiền nhằm mua được sản phẩm uy tín, chính sách bảo hành đảm bảo sau mua hàng.