Fed hạ lãi suất, thị trường vàng phản ứng ra sao?

Fed cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, cú hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Ngay sau thông báo, giá vàng giao ngay giao động mạnh nhưng cuối cùng quay về vùng 4.205 USD/ounce – gần như không đổi so với trước đó. Điều này cho thấy thị trường đang chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn thay vì phản ứng theo bản năng.

Bài bình luận từ các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng trước “cơn phấn khích tạm thời”: mức cắt giảm lần này vốn đã nằm trong kịch bản sẵn. Điều quan trọng không nằm ở con số, mà ở thông điệp phía sau.

Fed có đưa ra tín hiệu gì cho năm 2026? Vì sao giới đầu tư nói đây là “khoảng trống định hướng”?

Fed gần như không đưa ra định hướng cụ thể cho trung hạn. Thông cáo họp báo tháng 12 giữ gần như nguyên văn nội dung của cuộc họp tháng 10: kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức vừa phải, lạm phát vẫn cao, thị trường lao động hạ nhiệt dần.

Ngay cả “dot plot” – biểu đồ thể hiện kỳ vọng của các thành viên Fed – cũng gần như đứng yên. Các nhà hoạch định chính sách vẫn dự báo lãi suất có thể giảm về mức 3,4% trong năm 2025 (tức thêm khoảng hai lần cắt lãi suất). Nhưng đến năm 2027, họ chỉ nhìn thấy khả năng cắt thêm một lần, và dài hạn lãi suất sẽ ổn định về 3,1%.

Việc Fed giữ im lặng về năm 2026 khiến thị trường thiếu điểm tựa định hướng. Các nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương không muốn cam kết quá xa khi nội bộ của họ vẫn còn chia rẽ sâu sắc.

Sự chia rẽ trong nội bộ Fed đang ảnh hưởng gì tới thị trường?

Lần bỏ phiếu mới nhất cho thấy Fed không đạt đồng thuận về tốc độ nới lỏng. Thống đốc Stephen Miran muốn cắt mạnh hơn (0,5 điểm phần trăm), trong khi hai chủ tịch Fed khu vực Chicago (Austan Goolsbee) và Kansas City (Jeffrey Schmid) lại muốn giữ nguyên lãi suất.

Ba quan điểm trái chiều xuất hiện cùng lúc khiến thị trường nhận thấy Fed đang bước vào giai đoạn khó ra quyết định hơn, nhất là khi lạm phát chưa hoàn toàn về mức mong muốn và tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối ổn định.

Theo giới phân tích, chính “dấu hiệu chia rẽ” này mới là thông điệp quan trọng nhất của cuộc họp: Fed đang thận trọng rõ rệt, và chu kỳ giảm lãi suất có thể diễn ra chậm hơn kỳ vọng – điều tác động trực tiếp đến giá vàng và các tài sản rủi ro.

Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 từ 1,8% lên 2,3%, cho thấy cơ quan này tin vào sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ. Năm 2027 và 2028 cũng được điều chỉnh nhẹ, lần lượt lên 2,0% và giữ nguyên 1,9%.

Thị trường lao động dự kiến duy trì ổn định: tỷ lệ thất nghiệp năm 2025 được dự báo là 4,4%, không thay đổi so với kỳ họp trước. Giai đoạn 2027–2028, con số này duy trì ở mức 4,2%.

Nhìn chung, Fed không gửi đi thông điệp “u ám”. Kinh tế Mỹ vẫn được xem là ổn định, tạo điều kiện cho lộ trình cắt giảm lãi suất từ tốn.

Lạm phát tại Mỹ đang diễn biến ra sao và điều đó có ý nghĩa gì với chính sách lãi suất?

Fed dự báo lạm phát lõi trong năm 2025 còn 2,5%, chỉ giảm nhẹ so với mức 2,6% trong báo cáo tháng 10. Đến năm 2027 và 2028, lạm phát lõi được kỳ vọng lần lượt là 2,1% và 2,0% – tức quay về mức mục tiêu.

Lạm phát toàn phần có tiến triển tốt hơn: năm 2025 dự báo còn 2,4%, thấp hơn khá nhiều so với ước tính 3,0% trước đây. Những năm sau gần như đi ngang và duy trì quanh 2%.

Tuy nhiên, việc giảm lạm phát diễn ra chậm khiến Fed không thể đẩy nhanh tốc độ nới lỏng. Điều này lý giải vì sao thị trường vàng tăng nhưng chưa bứt phá mạnh: Fed vẫn đang giữ một lập trường cẩn trọng và “trung tính”.