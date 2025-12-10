Phố vàng Hà Nội vắng khách, TPHCM vẫn xếp hàng từ sớm chờ mua vàng

Hết cảnh xếp hàng, giao dịch không hạn chế

Ghi nhận sáng nay (10/12) tại phố vàng Trần Nhân Tông, người dân có nhu cầu mua vàng giảm hẳn, không còn cảnh xếp hàng chờ mua vàng như thời điểm giá vàng biến động mạnh cách đây vài tháng. Các cửa hàng bán ra số lượng lớn, từ 5 lượng tới không giới hạn theo nhu cầu khách hàng, thay vì hạn chế số lượng, thậm chí ngừng bán vàng như trước.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, lượng khách tới mua đông hơn các thương hiệu khác nhưng không phải xếp hàng chờ đợi bên ngoài. Người mua chỉ phải chờ vài lượt là có thể vào giao dịch. Cửa hàng bán ra tối đa 5 lượng/người và khách được nhận vàng ngay.

Cách đây không lâu, để mua được một chỉ vàng tại đây, khách hàng phải đi từ sáng sớm, xếp hàng lấy số chờ tới lượt. Cửa hàng chỉ bán giới hạn số lượng khách trong ngày, mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ; có thời điểm cửa hàng còn quy định từ 3-5 ngày khách mới được mua tiếp.

Tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, không còn cảnh người mua phải xếp hàng. Ảnh: D.Anh

Trong khi đó, cửa hàng vàng Phú Quý bán ra không giới hạn số lượng vàng trong sáng nay. Khách hàng được giao dịch ngay, không phải chờ đợi nhiều. Sáng nay (10/12), lượng khách tới mua vàng khá đông. Thời điểm “nóng sốt”, cửa hàng này từng treo biển hết vàng, chỉ giao dịch bạc.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách cũng dễ dàng mua được vàng với số lượng lớn từ 10 lượng trở lên. Tuy nhiên, người mua sẽ nhận vàng theo giấy hẹn của cửa hàng.

Trong nhiều thời điểm, khi các thương hiệu vàng khác ngừng bán ra hoặc giới hạn giao dịch 1 chỉ, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn bán số lượng lớn, lên tới vài lượng mỗi khách hàng.

Các thương hiệu lớn như Doji, SJC vẫn tiếp tục không bán vàng nhẫn trong sáng nay. Trong thời gian dài, các thương hiệu này đã ngừng bán vàng miếng hay vàng nhẫn ra thị trường.

Khách hàng chờ mua vàng. Ảnh: D.Anh

Không còn phải xếp hàng mua vàng khiến một số người bất ngờ. Chị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ chị không nghĩ có ngày mua vàng dễ như vậy. Ra khỏi công ty lúc 9h và chỉ phải chờ trong thời gian ngắn, chị đã mua được 1 chỉ vàng. Tháng trước, chị từng đến đây nhưng phải quay về vì khách quá đông. Theo chị, việc cửa hàng vắng khách như hiện nay là điều hiếm thấy.

Bên cạnh đó, một số khách hàng cho hay đã mua được vàng online. Chị Quyên (Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng mới đây đã mua thành công 3 chỉ vàng trên kênh online của thương hiệu Doji.

“Thấy một số người nói mua được trên ứng dụng nên mình canh thử, không ngờ lại thành công. Mua xong chỉ cần đến cửa hàng đã đăng ký để lấy vàng, rất thuận tiện”, chị Quyên nói.

Tuy nhiên, kênh online này chỉ mở bán vào một số thời điểm nhất định, khiến nhiều người cho rằng phải may mắn mới có thể chốt đơn thành công.

Mua 1 cây vàng, người phụ nữ đặt mục tiêu gom thêm 7 cây

Trong khi đó, tại TPHCM, ghi nhận của PV VietNamNet tại các điểm kinh doanh vàng nổi tiếng cho thấy hình ảnh xếp hàng mua vàng vẫn diễn ra.

7h sáng ngày 10/12, tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), khoảng 50 người đã có mặt từ sớm để xếp hàng chờ tới lượt mua. Dòng người được chia thành hai hàng để phân biệt hai hình thức thanh toán khác nhau: tiền mặt và chuyển khoản.

Ông N. (phường Bình Thới) nói rằng ông đến tiệm vàng từ khoảng 6h sáng và gần như là người xếp cuối cùng trong hàng.

Mỗi ngày, điểm kinh doanh này của SJC chỉ bán vàng cho khoảng 50 người. Mỗi người được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn. Trong khi đó, nếu muốn mua vàng miếng SJC, người dân cần đăng ký trên hệ thống trực tuyến.

Hàng người chờ mua vàng tại điểm kinh doanh SJC lúc 7h sáng ngày 10/12. Ảnh: TC

Người đàn ông 68 tuổi này cho hay việc mua vàng trực tiếp cũng không dễ dàng do tình trạng người đến sau chen ngang, khiến những người cao tuổi gặp khó khăn. Do đó, người muốn có chỗ đứng đầu để mua vàng phải có mặt tại cửa hàng SJC từ khoảng 3-4h sáng.

“Xếp hàng mệt bở hơi mà chỉ mua được vài chỉ vàng”, ông N. nói và cho biết ông đã mua được 9 chỉ. Ông đã rút thêm 50 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, đủ để tiếp tục xếp hàng mua vàng từ hôm nay (thứ Tư) đến hết ngày thứ Sáu, mỗi ngày 1 chỉ.

Còn tại Tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), 8h30 sáng, khu vực bên trong tiệm đã có cả trăm người chờ đợi tới lượt mua. Vì bãi xe không còn chỗ trống, nhân viên tại đây phải hướng dẫn khách đưa phương tiện ra bãi xe khác gần đó để gửi.

Người dân ngồi chờ tới lượt mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng sáng 10/12. Ảnh: TC

Mua được 1 chỉ vàng nhẫn vào lúc 8h40, bà Thanh (quận 12 cũ) kể phải ra khỏi nhà từ 5h30 sáng. Bà đến tiệm vàng Mi Hồng lúc 6h30 và được phát số thứ tự mua vàng là 21.

Người phụ nữ này muốn quay lại mua thêm 1 chỉ nữa nhưng bị từ chối từ vòng bảo vệ, do lượng vàng bán ra của cửa hàng không đủ đáp ứng nhu cầu. Mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng/ngày.

Bà Thanh nói thêm, thời gian qua bà đã mua được hơn 1 cây vàng và đặt mục tiêu mua tổng cộng 7-8 cây vàng mới dừng lại.

“Tôi sẽ rút hết hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để mua vàng. Lúc tiết kiệm được 400 triệu đồng, giá vàng thời điểm ấy chỉ 44 triệu đồng/lượng mà tôi không mua”, bà nói. “Giờ nghỉ hưu rồi thì không tiết kiệm được nhiều tiền nữa”, bà tiếc nuối.