Thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng, tiệm vàng Kim Chung trốn thuế cách nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, vợ chồng tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi khởi tố bắt tạm giam vợ chồng tiệm vàng Kim Chung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ...

Trong 5 năm (2020-2025), doanh thu tiệm vàng Kim Chung 5.000 tỉ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng

Về vụ việc này, ông Đồng Minh Hồng, Giám đốc Công ty dịch vụ kế toán thuế DVL, nhận định hiện nay không ít trường hợp trốn thuế tương tự như tiệm vàng Kim Chung. Việc này các chủ doanh nghiệp hoặc những người bán hàng qua mạng xã hội đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Theo ông Hồng, chiêu thức phổ biến để trốn thuế là khi bán hàng, doanh nghiệp hoặc người bán hàng online thường chỉ định người mua chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên hoặc người thân để giấu doanh thu; đồng thời doanh nghiệp mua hóa đơn của doanh nghiệp "ma" nhằm kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không có hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Ngoài ra, doanh nghiệp và người bán hàng qua mạng xã hội còn vi phạm pháp luật về thuế khi thiết lập 2 bộ sổ sách kế toán, số liệu không giống nhau. Trong đó, một bộ thể hiện doanh thu thật để báo cáo nội bộ, một bộ kê khai doanh thu rất nhỏ nộp cho cơ quan quản lý để giảm bớt số thuế phải nộp, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.

Bà Trần Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Thuế VIFATAXC, cho biết một trong những chiêu thức trốn thuế khác là chủ doanh nghiệp có thể lập hợp đồng giả, biên bản nghiệm thu giả với công ty sân sau để đưa chi phí các mục quảng cáo, tiếp khách, tư vấn, hoa hồng môi giới… nhằm giảm trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi đó, một số cán bộ ngành thuế hay doanh nghiệp có thể trốn thuế bằng cách sử dụng "dịch vụ bán lỗ". Ví dụ, doanh nghiệp A bán hàng cho doanh nghiệp B với giá lỗ trên giấy nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp B là công ty sân sau của doanh nghiệp A sẽ rút tiền ra…