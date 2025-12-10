Sáng 10-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng

Sáng 10-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 152,7 triệu đồng/lượng, bán ra 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng trở lại khi được niêm yết quanh 149,6 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng nửa triệu đồng.

Giá vàng trong nước liên tục tăng giảm những ngày qua, thậm chí còn tăng nhanh hoặc giảm nhanh hơn so với giá thế giới. Biến động liên tục và giá vàng trong nước đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.215 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên hôm qua, giá vàng cũng đi lên và bỏ xa mốc 4.200 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Theo giới phân tích, nguyên nhân hỗ trợ giá vàng đi lên đến từ sự kết hợp giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ và nỗi lo lạm phát. Thị trường đang tin tưởng 90%-95% xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc vào rạng sáng 12-12 (giờ Việt Nam).

Nếu lãi suất giảm, giá vàng sẽ hưởng lợi khi đồng USD suy yếu. Dù vậy, chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay phục hồi trên mốc 99 điểm, đang được giao dịch ở mức 99,2 điểm.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng.