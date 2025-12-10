Áp đảo giá vàng, giá bạc gây sửng sốt giới đầu tư ở thời điểm bước ngoặt

Giá bạc tăng thêm 3 triệu đồng, lên đỉnh lịch sử

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/12 trên thị trường châu Á, giá bạc tiếp tục bứt phá lên đỉnh cao mới: 61,33 USD/ounce (tương đương hơn 2 triệu đồng/lượng). Trước đó, trong phiên 9/12 trên thị trường New York (rạng sáng 10/12 giờ Việt Nam), giá bạc lần đầu tiên trong lịch sử đạt ngưỡng 60 USD/ounce.

Sáng 10/12, giá bạc trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 61,6-63,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tương đương khoảng 2,311-2,382 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao lịch sử mới.

So với đầu tháng 11, giá bạc đã tăng khoảng 13,4 triệu đồng/kg, tương đương mức tăng gần 27%.

Đây là mức giá rất cao nếu so với mức 48 USD/ounce cách đây một tháng, hay mức khoảng 35 USD cách đây 6 tháng. Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng 107%, từ 29,6 USD/ounce hồi đầu năm. Đây là mức tăng ấn tượng, vượt xa mức tăng gần 60% của giá vàng.

Trong 3 năm qua, mặt hàng này đã tăng khoảng 3,5 lần, cao hơn so với mức tăng 2,5 lần của vàng trong cùng khoảng thời gian.

Bạc tăng giá dữ dội ngay trước thời điểm bước ngoặt: Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed (FOMC) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ, trong khi mặt hàng có quan hệ mật thiết là vàng vẫn bị kìm chân trước những tín hiệu thận trọng từ các nhà lập pháp tài chính Mỹ.

Giá bạc tăng cao

Theo tín hiệu thị trường, 90% cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, nhưng nhiều khả năng sẽ thể hiện thái độ thận trọng trước những quyết định tiếp theo giữa lúc lạm phát Mỹ còn ở mức cao và chính quyền ông Donald Trump chưa công bố đầy đủ số liệu kinh tế do chính phủ đóng cửa kéo dài 43 ngày.

Báo cáo lạm phát sản xuất của Mỹ cho tháng 10 và tháng 11, dự kiến ​​được công bố cuối tuần này, đã bị hoãn đến tháng Giêng năm sau, càng làm tăng thêm sự bất ổn cho tình hình lạm phát hiện tại của Mỹ.

Cuộc họp FOMC sẽ kết thúc vào chiều 10/12 tại New York, tức rạng sáng 11/12 giờ Việt Nam; sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn

Giá bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Standard Chartered nhận định kim loại quý này vẫn trong xu hướng tăng vững chắc nhưng nhiều khả năng có một số biến động ngắn hạn.

Tốc độ tăng giá vượt trội của bạc so với vàng đã kéo tỷ lệ giá vàng/giá bạc giảm rất nhanh. Tính tới 8h50 sáng 10/12, tỷ lệ giá vàng/giá bạc giảm xuống còn 68,7 lần, so với mức gần 74 lần đầu giờ sáng 1/12 và so với mức 100 lần hồi tháng 4.

Giới đầu tư sẽ tham khảo tỷ lệ này để dịch chuyển dòng tiền giữa vàng và bạc và các loại tài sản khác.

Trong nhận định mới nhất về mặt kim loại quý bạc, bà Suki Cooper - Trưởng phòng Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, lưu ý mặc dù đà tăng giá bạc được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, nhưng một số động lực thị trường truyền thống trở lại bình thường có thể tạo ra biến động trong ngắn hạn.

“Diễn biến thị trường đã thay đổi kể từ đợt tăng vọt đầu tháng 10, khi nhu cầu bạc của Ấn Độ giảm bớt sau đợt mua sắm liên quan đến lễ hội và lượng dự trữ bạc tại London đã được bổ sung. Do vậy, nhiều khả năng giá bạc sẽ điều chỉnh trước khi đạt mức cao mới”, chuyên gia này phân tích.

Bà Cooper cho rằng mặc dù các vấn đề về chuỗi cung ứng đã được cải thiện, nhưng sự bất ổn của thị trường chưa hoàn toàn biến mất. Lượng dự trữ trong các kho do Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) điều phối tăng lên nhưng lượng dự trữ của Trung Quốc lại giảm xuống. Dự trữ bạc trong các kho của Mỹ gần đây cũng giảm nhẹ.

“Lượng bạc dự trữ tại LBMA London tăng 1.447 tấn từ đầu năm đến nay, tại Comex (Mỹ) tăng 4.311 tấn. Phần lớn lượng bạc dự trữ vẫn nằm ở London với tỷ lệ (lượng dự trữ của LBMA so với Comex) là 1,91 lần, mức cao nhất kể từ tháng 1”.

Thời gian tới, thị trường bạc sẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư vào các sản phẩm giao dịch trao đổi được đảm bảo bằng bạc (ETP), vốn đã chứng kiến ​​dòng tiền đổ vào lớn nhất kể từ năm 2020. “Lượng bạc giao dịch trên thị trường ETP đã tăng 487 tấn trong tháng 11 và tiếp tục tăng thêm 475 tấn trong tháng 12”, bà nói. Trong khi nhu cầu về ETP tiếp tục tăng, lượng dự trữ hiện có tại London lại tăng nhanh hơn.

Mặc dù bạc vẫn còn dư địa để tăng giá so với vàng, Cooper đánh giá tỷ lệ vàng/bạc đang bắt đầu giảm quá nhanh.

“Mặc dù vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn là 65 lần, nhưng mức này nhấn mạnh sự vượt trội gần đây của bạc và cho thấy kim loại này có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về giá bạc, nhưng dự kiến ​​giá sẽ vẫn biến động - đặc biệt là do thị trường tập trung vào báo cáo khoáng sản quan trọng S232 của chính quyền ông Trump, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường khu vực”, bà cho hay.

Trong quá khứ, giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào khoảng năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Hai năm sau đó, bạc lại rớt trở về mức 5,5 USD/ounce. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 vẫn triền miên ở mức dưới 10 USD/ounce. Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015.

Trong nước, thị trường bạc có độ rủi ro cao hơn khi chênh lệch với giá thế giới lên tới hơn 10 triệu đồng/kg tính theo tỷ giá ngân hàng và khoảng 8 triệu tính theo tỷ giá tự do. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua bán là khoảng 1,9 triệu đồng/kg.