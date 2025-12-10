Bạc tăng mạnh, cao nhất trong lịch sử: Điều gì đang thổi bùng đà tăng của kim loại trắng?

Bạc lần đầu vượt 60 USD/ounce trong phiên thứ Ba và duy trì đà tăng sang thứ Tư, chạm mức kỷ lục 61,48 USD/ounce. Động lực chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9–10/12. Lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ mạnh cho các kim loại quý không sinh lợi như bạc và vàng.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, giá bạc còn hưởng lợi lớn từ lực mua đầu cơ. Với nền tảng nhà đầu tư cá nhân và giới đầu cơ mạnh, bất kỳ cú tăng giá nào cũng dễ kích hoạt dòng tiền mới đổ vào thị trường. Điều này tạo hiệu ứng “tự củng cố”, giúp giá tăng nhanh hơn dự kiến.

Thị trường hiện không chỉ nhìn vào quyết định của Fed tuần này, mà còn theo dõi những tín hiệu cho chính sách năm 2025. Phát biểu của Kevin Hassett, ứng viên hàng đầu thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell về “dư địa rộng” để hạ lãi suất càng làm tăng kỳ vọng nới lỏng.

Nguồn cung bạc tiếp tục căng thằng

Từ đầu năm, bạc đã tăng gấp hơn hai lần, vượt xa mức tăng 60% của vàng. Đà tăng tăng tốc đáng kể sau đợt “siết cung” lịch sử vào tháng 10. Dù tình trạng căng thẳng đã bớt nghiêm trọng khi lượng bạc chảy vào các kho ở London tăng lên, lãi suất vay bạc vẫn duy trì ở mức cao, dấu hiệu cho thấy nguồn cung thực tế vẫn hạn chế.

Không chỉ thị trường London, một số thị trường lớn khác cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt, đáng chú ý nhất là Trung Quốc, nơi lượng tồn kho bạc đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Điều này tiếp tục tạo nền tảng cho đợt tăng giá mới.

Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF cũng phản ánh tâm lý tích cực. Tuần trước, các quỹ ETF dựa trên bạc ghi nhận lượng tiền đổ vào lớn nhất kể từ tháng 7. Lượng giao dịch quyền chọn mua cũng tăng vọt, tương đương thời điểm xảy ra cuộc “short squeeze”, cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược vào chiều tăng.

Rủi ro điều chỉnh hiện ở mức nào?

Theo chuyên gia David Wilson của BNP Paribas, về mặt logic thị trường đã tăng khoảng 20% chỉ trong ba tuần, nên khả năng điều chỉnh là có. Tuy nhiên, tâm lý hiện tại trên thị trường lại quá mạnh để một nhịp giảm rõ rệt có thể xảy ra ngay.

Một số nhà đầu tư thậm chí đang nói về viễn cảnh bạc đạt 100 USD/ounce - một mục tiêu giàu tính đầu cơ nhưng cho thấy niềm tin mạnh vào xu hướng hiện tại. Trong bối cảnh lực mua vẫn chiếm ưu thế, khả năng đà tăng tiếp tục là hoàn toàn có thể.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi liệu Mỹ có áp thuế đối với bạc hay không, sau khi kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ tháng trước. Mối lo này khiến lượng bạc bị giữ lại nội địa, góp phần giữ tồn kho tại Comex ở mức cao lịch sử.