Cổ phiếu gắn với gia tộc Trump bốc hơi 40%: Chuyện gì đang xảy ra?

Trong phiên giao dịch trưa thứ Ba (giờ Mỹ), cổ phiếu ABTC rơi tới 42%, sau khi có lúc giảm hơn 51% chỉ trong giờ đầu mở cửa thị trường. Đây là cú giảm mạnh nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn Nasdaq vào tháng 9.

Cú lao dốc diễn ra giữa lúc giá Bitcoin vừa phục hồi về mốc hơn 92.000 USD sau khi mất 6% trong phiên ngày thứ Hai. Thị trường tiền số hồi phục, nhưng cổ phiếu của American Bitcoin lại diễn biến ngược chiều một cách bất thường.

Doanh nghiệp này do Eric Trump, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chiến lược điều hành. Donald Trump Jr. được công bố là nhà đầu tư trên website công ty. Dù từng tăng mạnh sau khi sáp nhập với một hãng khai thác Bitcoin khác, cổ phiếu ABTC hiện đã mất khoảng 78% giá trị so với đỉnh hồi tháng 9.

American Bitcoin ra mắt trên Nasdaq vào tháng 9.

American Bitcoin đang sở hữu gì và hoạt động kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo quý III, American Bitcoin đang nắm hơn 3.000 Bitcoin, thu được từ khai thác và các giao dịch mua chiến lược trên thị trường. Với giá Bitcoin gần đây, đây là khối tài sản lớn, được xem là điểm tựa quan trọng cho công ty.

Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận 64,2 triệu USD doanh thu và 3,5 triệu USD lợi nhuận ròng, con số khá tích cực trong bối cảnh thị trường crypto nhiều biến động. Tuy vậy, kết quả kinh doanh khả quan dường như không giúp trấn an nhà đầu tư trước đợt bán tháo cổ phiếu.

Thị trường đang đặt câu hỏi liệu sự biến động lớn của Bitcoin trong những tháng gần đây có khiến nhà đầu tư lo ngại về rủi ro của hoạt động khai thác, vốn phụ thuộc nặng vào giá coin.

Bitcoin đạt đỉnh hơn 126.000 USD vào đầu tháng 10, nhưng đã giảm hơn 30% kể từ đó, sau tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng chưa chắc sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào cuối năm. Giá tiền số thường nhạy với việc nới lỏng tiền tệ, nên thông điệp từ Fed đã kéo toàn thị trường giảm sâu.

Khi Bitcoin giảm, cổ phiếu các công ty khai thác thường chịu ảnh hưởng trực tiếp vì doanh thu và giá trị tài sản của họ biến động theo. ABTC không nằm ngoài quy luật này. Giá Bitcoin chỉ vừa phục hồi từ mức thấp 85.468 USD vào thứ Hai, nhưng tâm lý nhà đầu tư đối với các mã crypto vẫn rất mong manh.

Sự biến động mạnh của ABTC còn gắn với việc giá cổ phiếu từng tăng quá nóng khi mới niêm yết, khiến rủi ro tụt dốc càng lớn khi thị trường đảo chiều.

Tài sản của Eric Trump đã thay đổi thế nào qua biến động này?

Theo Forbes, Eric Trump sở hữu khoảng 7,5% cổ phần American Bitcoin. Trong tháng 9, khi cổ phiếu tăng vọt, giá trị tài sản của anh từng vượt mốc 1 tỷ USD, đưa anh vào danh sách tỷ phú ngắn ngủi.

Tuy nhiên, cùng với cú rơi hơn 78% từ đỉnh, khối tài sản của Eric Trump giờ chỉ còn ước tính khoảng 750 triệu USD. Đây là mức sụt giảm lớn, phản ánh mức độ nhạy cảm của tài sản cá nhân đối với biến động của thị trường crypto và cổ phiếu công nghệ cao.

Cú giảm của ABTC diễn ra song song với kết quả không mấy khả quan của các dự án crypto khác liên quan gia đình Trump.

Token WLFI của World Liberty Financial đang giao dịch ở mức 0,25 USD, thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh tháng 9.

ALT5 Sigma, doanh nghiệp xây kho token WLFI, cũng chứng kiến cổ phiếu lao dốc hơn 80% trong 6 tháng qua.

Sự suy yếu ở nhiều mảng crypto xoay quanh gia đình Trump góp phần làm dấy lên câu hỏi về sức bền của hệ sinh thái tiền số gắn liền với thương hiệu Trump.