Bitcoin cắm đầu giảm sâu: Các ông lớn nắm giữ tiền số lao đao

Bitcoin giảm khoảng 8%, từ mức gần 91.000 USD xuống còn 84.000 USD, đi kèm với cổ phiếu các công ty liên quan như Strategy, Coinbase và Robinhood. Nguyên nhân chính là lo ngại Nhật Bản có thể nâng lãi suất, khiến các nhà đầu tư vay yen để mua tài sản như cổ phiếu Mỹ và Bitcoin có thể phải đảo chiều các vị thế.

Lịch sử từng lặp lại: hồi tháng 8/2024, Bitcoin giảm 18% trong vài ngày khi dòng tiền vay yen đảo chiều. Nhà phân tích Nic Puckrin nhận định nhà đầu tư cần chuẩn bị cho biến động tương tự, nhưng nếu nhìn dài hạn, các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn ủng hộ tài sản rủi ro.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF Bitcoin trải qua tháng 11 với dòng tiền rút kỷ lục 3,5 tỷ USD, khiến giá token giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục tháng 10 trên 126.000 USD.

Các công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất đối mặt những gì?

Cổ phiếu Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã giảm khoảng 40% trong tháng qua. Lo ngại giá Bitcoin thấp có thể buộc công ty bán token để trả cổ tức và lãi nợ đã đè nặng lên giá cổ phiếu.

Để ứng phó, Strategy thiết lập một quỹ dự trữ 1,44 tỷ USD nhằm đảm bảo thanh toán cổ tức ưu đãi và lãi nợ. Công ty cũng vừa bổ sung 130 token, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 650.000. Các chuyên gia Bernstein và Benchmark đánh giá những lo ngại về khả năng chi trả của Strategy là quá mức và không thực tế.

Cụ thể, theo Benchmark, Strategy chỉ không thể chi trả nếu Bitcoin rơi xuống dưới 12.700 USD và giữ ở mức đó – một kịch bản yêu cầu nhiều cú sốc vĩ mô đồng thời, điều khó xảy ra khi các nhà đầu tư bán lẻ đã nhường chỗ cho các tổ chức.

Triển vọng Bitcoin và thị trường crypto cuối năm và đầu 2026 ra sao?

Hiện tại, tâm lý thị trường yếu, khiến khả năng phục hồi ngắn hạn trước cuối năm không cao. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định 2026 có thể là một kịch bản khác, khi những điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi như khả năng Fed hạ lãi suất được kỳ vọng.

Bitcoin vẫn giữ vai trò tài sản rủi ro hấp dẫn với các nhà đầu tư dài hạn, trong khi các quỹ ETF và các công ty nắm giữ lượng lớn token tiếp tục là trụ cột của thị trường. Sự kết hợp giữa nhu cầu tổ chức và các biện pháp quản trị rủi ro như dự trữ tiền mặt sẽ giúp các “ông lớn” vượt qua biến động ngắn hạn.