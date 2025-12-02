Giá vàng cao kỷ lục: Bất ngờ sức mua tại các thị trường

Giá vàng cao có ảnh hưởng ra sao tới thị trường Ấn Độ?

Trong tuần này, nhu cầu vàng tại Ấn Độ giảm mạnh, dù đang vào mùa cưới – thời điểm vàng thường được mua nhiều nhất cho trang sức và làm quà tặng. Các đại lý báo cáo mức chiết khấu tối đa chỉ còn 18 USD/ounce, giảm so với 21 USD/ounce tuần trước.

Giá vàng trong nước dao động quanh 126.100 rupee/10 gram, tăng 4,4% so với mức thấp tuần trước. Ashok Jain, chủ đại lý vàng Chenaji Narsinghji ở Mumbai, cho biết: “Người mua đang e ngại mức giá cao hiện nay, chờ đợi điều chỉnh giá, nên nhu cầu yếu.”

Các tiệm kim hoàn cũng tạm ngừng tích trữ vàng, dù mùa cưới đang diễn ra, do lượng khách đến cửa hàng giảm mạnh sau Diwali. Mùa cưới vốn là động lực chính thúc đẩy tiêu thụ vàng tại Ấn Độ, nhưng giá cao khiến hiệu ứng này giảm đi đáng kể.

Tác động của chính sách thuế tới vàng tại Trung Quốc

Ở Trung Quốc, nhu cầu vàng cũng chững lại do ảnh hưởng từ việc bãi bỏ ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho một số loại vàng mua qua Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải và Sàn Hợp đồng Tương lai Thượng Hải từ ngày 1/11.

Peter Fung, trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, nhận xét: “Người dân lo ngại về thuế, vì vậy giao dịch vẫn thấp.” Giá vàng ở Trung Quốc tuần này giao dịch từ mức chênh lệch +1,40 USD tới giảm -16 USD so với giá thế giới.

Chính sách thuế mới được dự báo sẽ làm tăng chi phí vàng dùng trong trang sức và công nghiệp, làm nhu cầu tiêu dùng giảm đáng kể.

Tình hình vàng tại các trung tâm châu Á khác ra sao?

Tại Singapore, vàng được bán ở mức ngang hoặc cao hơn giá chuẩn khoảng 2,50 USD/ounce. Ở Hong Kong, giá vàng ở mức ngang hoặc cao hơn 1,80 USD/ounce. Nhật Bản duy trì mức giá vàng sát giá giao ngay.

Việc giá vàng cao trên diện rộng, kết hợp với gián đoạn giao dịch tại CME Group ở Mỹ, đang làm thị trường vàng châu Á trở nên thận trọng, dù dự báo vàng vẫn tăng giá trong dài hạn nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12.