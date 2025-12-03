Được ca ngợi "tốt bậc nhất thế giới", hoá ra là 3 loại rau rẻ bèo ở Việt Nam, thậm chí còn mọc hoang

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố bảng xếp hạng xếp hạng những loại trái cây và rau củ tốt nhất thế giới dựa trên điểm “mật độ dinh dưỡng”. Trong số này có 3 loại rau quen thuộc ở Việt Nam, được bán với giá rẻ tại các chợ và siêu thị.

Bồ công anh

Rau bồ công anh đúng ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng với điểm dinh dưỡng: 46,34. Đây vốn là cây mọc dại rất phổ biến ở các miền quê Việt Nam.

Bồ công anh còn được gọi là rau diếp trời hay diếp dại, có tên khoa học Lactuca indica L., thuộc họ Cúc. Cây có thân thẳng, nhỏ, gần như không phân cành nên trông khá giống các loại cây cỏ dại mọc bụi. Lá thường có răng cưa lớn hoặc chia thùy, cuống rất ngắn nên tạo cảm giác như lá không có cuống.

Từ lâu người dân địa phương đã hái lá và hoa bồ công anh để làm các món dân dã. Mặc dù có vị đắng đặc trưng, nhưng khi chế biến đúng cách, loại rau này lại mang đến hương vị ngon ngọt, lạ miệng và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ở một số chợ tại Hà Nội, rau bồ công anh được rao bán với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Người bán thường gợi ý dùng rau để xào tỏi, rán trứng, làm sinh tố hoặc sử dụng như lá gia vị trong món nem thính.

Hiện nay, nhiều nơi còn trồng bồ công anh nhằm cung ứng cho thị trường. Bên cạnh rau tươi, lá bồ công anh còn được phơi khô, đóng gói làm trà thảo mộc, có giá vào khoảng 120.000 đồng/kg.

Xà lách xoăn

Xếp hạng thứ 7 trong danh sách, xà lách xoăn được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại Việt Nam, rau xà lách rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của các gia đình với giá bình dân. Không chỉ là loại rau ăn sống phổ biến, xà lách còn có thể chế biến thành món luộc, xào hoặc làm nước ép.

Giá xà lách xoăn có sự chênh lệch tùy theo mùa vụ. Tại các chợ dân sinh hay siêu thị, loại rau này thường được bán với mức 10.000 - 40.000 đồng/kg. Riêng những sản phẩm canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn cao hơn, giá có thể lên tới 40.000 - 60.000 đồng/kg.

Đây là loại rau dễ trồng, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ. Sau 30–40 ngày chăm sóc, người trồng đã có thể thu hoạch bằng cách tỉa từng lá hoặc cắt sát gốc để chế biến dần trong bữa ăn.

Cải xoong

Cải xoong được xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng. Chúng thường mọc ở nơi có nguồn nước trong mát như bờ suối, ruộng trũng hay ao hồ nhỏ. Tại Việt Nam, cải xoong được trồng rộng rãi ở cả ba miền và đã trở thành loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình.

Một trong những ưu điểm nổi bật khác của cải xoong là khả năng thích nghi linh hoạt, có thể trồng được cả trên cạn và dưới nước. Chỉ mất khoảng 30–45 ngày sau khi gieo là đã có thể thu lứa đầu, và cứ mỗi 20–30 ngày lại thu thêm một đợt mới. Điều đặc biệt là cây có thể sinh sản và cho thu hái liên tục nhiều năm liền mà hầu như không phải trồng lại gốc.

Loại rau này chế biến rất đa dạng: luộc, xào tỏi, nhúng lẩu hay nấu canh đều thơm ngon, dễ ăn. Vào những ngày trời se lạnh, cải xoong là loại rau bán đắt khách ở chợ. Mỗi mớ rau thường có giá khoảng 5.000-10.000 đồng, phù hợp với túi tiền của mọi nhà.