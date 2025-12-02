Giá vàng hôm nay 2-12: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng

Lúc 6 giờ ngày 2-12 - giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 4.232 USD/ounce, tăng 12 USD so với mức đóng cửa phiên trước là 4.220 USD/ounce.

Sức hút của giá vàng được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, đặc biệt khi thị trường trái phiếu Nhật Bản rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số lớn của Mỹ và châu Âu đều ghi nhận phiên giảm điểm, thúc đẩy nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang vàng để tìm kiếm lợi nhuận.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng đi lên là động thái từ Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump cho biết đã quyết định lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp theo, và kỳ vọng người này sẽ thúc đẩy các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, chỉ số USD Index tiếp tục giảm, đóng cửa ngày 1-12 ở mức 99,1 điểm. Sự suy yếu của "đồng bạc xanh" - vốn thường có mối quan hệ nghịch chiều với vàng - càng tạo đà cho kim loại quý này tăng giá.

Giới phân tích dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục thử thách mốc 4.300 USD/ounce nếu bất ổn từ thị trường trái phiếu Nhật Bản lan rộng, FED phát tín hiệu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro từ dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, có thể đảo chiều xu hướng nếu cho thấy sức mạnh bất ngờ.

