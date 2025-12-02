Sáng 2-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh, rời đỉnh lịch sử

Sáng 2-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI điều chỉnh còn 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã rời khỏi mốc đỉnh lịch sử sau đà tăng mạnh từ cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 152,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này đang được giao dịch ở mức 4.215 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với sáng qua, giá vàng giảm khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng liên tục biến động những ngày qua, dù chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục ổn định quanh vùng 99 – 100 điểm. Thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tháng này, về xu hướng cắt giảm lãi suất cơ bản. Nếu FED giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng sẽ hưởng lợi.

Dù giá vàng giảm trở lại khi nhà đầu tư chốt lời song giới phân tích cho rằng nó vẫn được hưởng lợi trong ngắn hạn khi chứng khoán quốc tế đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vẫn ở mức cao. Giá vàng đang ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tuần qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.