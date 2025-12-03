Quốc gia lớn ở châu Á áp thuế bao cao su để tăng tỷ lệ sinh

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ áp VAT 13% lên các thiết bị và sản phẩm tránh thai, bao gồm bao cao su, nhằm điều chỉnh chính sách dân số. Trước đây, từ năm 1993, thời điểm chính sách một con được thực hiện, các sản phẩm này đều được miễn thuế. Bloomberg nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong ba thập kỷ, các biện pháp tránh thai bị áp thuế, đánh dấu sự chuyển hướng từ kiểm soát dân số sang khuyến khích sinh con.

Mục tiêu là tác động trực tiếp đến hành vi sinh sản của người dân, nhằm đảo ngược xu hướng giảm dân số kéo dài ba năm liên tiếp. Năm ngoái, Trung Quốc chỉ ghi nhận khoảng 9,54 triệu trẻ em ra đời, bằng một nửa con số của thập kỷ trước.

Chính sách hỗ trợ sinh con còn có những gì khác?

Bên cạnh áp thuế với biện pháp tránh thai, Trung Quốc đang triển khai các chính sách hỗ trợ nuôi con. Các dịch vụ chăm sóc trẻ em như nhà trẻ, mẫu giáo, dịch vụ chăm sóc người già và hỗ trợ liên quan đến hôn nhân sẽ được hưởng ưu đãi thuế. Ngoài ra, chính phủ cũng áp dụng các biện pháp khuyến khích khác như trợ cấp tiền mặt, nghỉ phép có lương cho cả cha lẫn mẹ.

Những biện pháp này nhằm giảm bớt gánh nặng nuôi con, vốn là một trong những rào cản lớn khiến nhiều gia đình ngần ngại sinh thêm con.

Chi phí nuôi con có phải là rào cản chính?

Theo Viện Nghiên cứu Dân số Yuwa (Bắc Kinh), chi phí nuôi một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc lên tới khoảng 76.000 USD, mức cao nhất thế giới. Đây là lý do chính khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn hoặc hạn chế sinh con.

Một số chuyên gia cho rằng việc áp thuế lên biện pháp tránh thai sẽ khó có tác động đáng kể đến tỷ lệ sinh trong ngắn hạn. Tiến sĩ He Yapu từ Viện Yuwa nhận định: “Việc đánh thuế các sản phẩm tránh thai mang tính biểu tượng nhiều hơn, thể hiện sự thay đổi chính sách nhưng không phải giải pháp trực tiếp để tăng tỷ lệ sinh.”