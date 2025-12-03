Một sinh viên bị “chặt chém” hơn 36 triệu đồng khi đi làm tóc

Hơn 36 triệu đồng và 7 dịch vụ “trời ơi đất hỡi” tại tiệm làm tóc

Xiao Fan, một sinh viên đại học ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã phải trả 10.000 NDT (36,3 triệu đồng) cho gói dịch vụ ở một tiệm làm tóc.

Được biết, tiệm làm tóc đã cung cấp lịch sử dịch vụ làm tóc của Xiao Fan, trong đó bao gồm 7 dịch vụ khác nhau như làm chắc tóc, đổi ngôi, kẹp inox, tạo hình, ép tóc, tạo hình tóc lần hai, cắt tóc. Xiao Fan đã bị dụ dỗ dùng combo làm tóc này và cuối cùng phải trả mức phí đắt “cắt cổ”.

Trước đó, Xiao Fan đã xem quảng cáo của tiệm làm tóc trên một nền tảng video ngắn nên mới đến trải nghiệm. Không ngờ, lần trải nghiệm này lại mang đến cho Xiao Fan một sự cố khó quên.

Tại Trung Quốc, nhiều tiệm làm tóc thường cố gắng mời chào khách làm các gói dịch vụ đắt đỏ, mời chào nạp thẻ thành viên để hưởng mức phí ưu đãi hơn, song chi phí làm thẻ thành viên thường khá cao, có thể lên đến vài nghìn NDT cho đến cả chục nghìn NDT, tương đương vài triệu cho tới hơn 30 triệu đồng.

Hai bên hòa giải (Ảnh: Jimu News)

Về phía Xiao Fan, sinh viên này đã khiếu nại tiệm làm tóc để đòi lại công bằng. Kết quả, dưới sự hòa giải của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Hồng Sơn, hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, tiệm làm tóc đã hoàn trả phần lớn chi phí cho Xiao Fan.