Bitcoin lao dốc về đáy 6 tháng: Điều gì đang thổi bão vào thị trường tiền số?

Bitcoin giảm mạnh về gần 86.300 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 21/4. Việc giá tụt sâu diễn ra khi nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có tiền mã hoá, để chờ tín hiệu chính sách rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu việc làm Mỹ mới công bố mạnh hơn nhiều dự báo: nền kinh tế thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, so với kỳ vọng chỉ 50.000. Điều này lập tức làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng tới đã lùi về khoảng 40%, khiến tâm lý trên thị trường tài sản số càng thêm bi quan.

Làn sóng bán tháo lan rộng ra toàn thị trường tiền mã hoá

Không chỉ Bitcoin, các đồng altcoin lớn cũng đồng loạt lao dốc. XRP giảm 2,3% và rơi xuống dưới mốc 2 USD. Ether mất hơn 3%, giao dịch sâu dưới 3.000 USD. Riêng dogecoin đứng giá nhưng cũng không tạo được lực đỡ thị trường.

Diễn biến tiêu cực cho thấy tâm lý e ngại rủi ro bao trùm. Nhà đầu tư tạm tránh xa các tài sản biến động mạnh, chờ thêm tín hiệu từ kinh tế Mỹ và Fed.

Điều thú vị là Bitcoin kéo cả chứng khoán đi xuống, dù Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh “khủng”. Nguyên nhân nằm ở việc nhà đầu tư AI và nhà đầu tư Bitcoin có mức giao thoa rất lớn: nhóm “dễ chịu rủi ro” này thường nắm giữ cả cổ phiếu AI lẫn tiền mã hoá.

Khi họ giảm mức rủi ro, hoạt động bán ra diễn ra đồng thời trên cả hai thị trường, khiến xu hướng điều chỉnh lan rộng.

Điều gì khiến giá Bitcoin giảm liên tục từ đầu tháng 10?

Sự lao dốc của Bitcoin không chỉ đến từ tâm lý lo lắng về lãi suất. Từ đầu tháng 10, thị trường đã chứng kiến hàng loạt vị thế đòn bẩy cao bị thanh lý dây chuyền, hiện tượng “cascading liquidations”. Việc này khiến giá giảm sâu, kích hoạt thêm nhiều lệnh bán tự động.

Tâm lý thị trường từ đó càng trở nên mong manh, khiến Bitcoin trượt dài suốt nhiều tuần qua.