Động thái mới đầy bất ngờ của Bắc Kinh với đất hiếm

Theo Reuters, Bắc Kinh đã cấp đợt giấy phép tổng đầu tiên cho nhiều doanh nghiệp đất hiếm – một động thái được thiết kế sau cuộc gặp Trump – Tập cuối tháng 10 nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại.

Trước đây, mô hình cấp phép từng lô khiến các doanh nghiệp phải chờ duyệt cho từng chuyến hàng, gây tắc nghẽn nghiêm trọng cho khách hàng toàn cầu. Việc đưa vào cơ chế giấy phép tổng cho phép xuất khẩu khối lượng lớn hơn, có giá trị trong 1 năm, giúp rút ngắn thủ tục và tăng tốc độ giao hàng.

Reuters từng đưa tin rằng Washington coi cơ chế mới này như dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ nới các biện pháp kiểm soát đất hiếm – nguồn tài nguyên chiến lược mà thế giới phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc.

Những doanh nghiệp nào đã nhận được giấy phép tổng?

Nguồn tin cho biết doanh nghiệp sản xuất nam châm đất hiếm JL Mag Rare Earth đã được cấp giấy phép cho gần toàn bộ khách hàng của mình. Ningbo Yunsheng và Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech cũng đã nhận giấy phép cho một phần khách hàng.

Cả ba công ty đều là nhà cung ứng quan trọng cho ngành ô tô toàn cầu, với hệ thống khách hàng trải rộng tại châu Âu và châu Mỹ. JL Mag sở hữu công ty con tại châu Âu, trong khi Yunsheng công bố có mạng lưới khách hàng tại nhiều khu vực trọng điểm.

Hiện chưa có doanh nghiệp nào bình luận về thông tin này và Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Cơ chế giấy phép mới liệu có thay đổi cục diện thị trường đất hiếm?

Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu mạnh cho thấy Bắc Kinh đang làm theo những cam kết đạt được với Washington tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, cơ chế cấp phép tổng không thay thế hoàn toàn hệ thống cũ mà chỉ bổ sung, đồng nghĩa với việc kiểm soát vẫn duy trì nhưng linh hoạt hơn.

Dù trước mắt chỉ áp dụng cho những công ty lớn, nguồn tin cho biết phạm vi áp dụng có thể mở rộng nếu cơ chế mới được đánh giá là hiệu quả. Điều này có thể giúp giảm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn bị ảnh hưởng nặng bởi quy trình xin giấy phép từng lô trước đây.

Việc nới cấp phép được kỳ vọng cải thiện dòng chảy hàng hóa chiến lược này, đặc biệt trong bối cảnh ngành xe điện và thiết bị công nghệ cao ngày càng cần nhiều nam châm đất hiếm.