Fed tranh cãi dữ dội, thị trường đối mặt rủi ro mới

Từ mùa hè, quan điểm trong Fed đã phân hóa rõ rệt: lạm phát giảm chậm lại đúng lúc thị trường lao động nguội dần, khiến hai mục tiêu của Fed là giảm lạm phát và tăng trưởng thị trường lao động mâu thuẫn trực tiếp. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày càng làm tình hình khó khăn khi dữ liệu quan trọng bị trì hoãn, khiến các quan chức bước vào cuộc họp ngày 9 - 10/12 với lập trường gần như cố định và đối lập.

Trong số 12 thành viên có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường Mở (FOMC), có tới 5 người bày tỏ hoài nghi hoặc phản đối việc tiếp tục hạ lãi suất, trong khi ba thành viên của Hội đồng Thống đốc tại Washington lại muốn giảm lãi suất sâu hơn. Điều này khiến cuộc họp tháng này gần như chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều phiếu bất đồng, điều hiếm gặp trong lịch sử Fed.

Theo Thống đốc Christopher Waller, “Bạn có thể thấy mức độ ít ‘tư duy bầy đàn’ nhất trong nhiều năm.” Nếu Fed tiếp tục hạ 0,25 điểm %, kịch bản có từ ba phiếu bất đồng trở lên là hoàn toàn có khả năng xảy ra, trong khi điều này mới chỉ diễn ra chín lần kể từ năm 1990.

Fed sẽ chọn hướng đi nào trong cuộc họp tháng 12?

Chủ tịch Jerome Powell giữ thái độ trung lập, không định hướng thị trường về kết quả sắp tới. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch FOMC John Williams gần đây cho rằng Fed “có dư địa” để giảm lãi suất trong ngắn hạn, một tín hiệu nghiêng về phe muốn hỗ trợ thị trường lao động.

Nhiều nhà phân tích tin rằng một mức giảm lãi suất nhỏ đi kèm tuyên bố “tạm dừng nới lỏng” sau đó có thể trở thành giải pháp thỏa hiệp giữa hai phe. Trong giai đoạn phát biểu cuối cùng trước thời kỳ “im lặng thông tin”, ngay cả những người phản đối cũng nói rằng họ vẫn “mở lòng xem xét,” trong khi Waller khẳng định hướng đi sau tháng 12 sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu lớn được cập nhật sau kỳ đóng cửa chính phủ kéo dài.

Như Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nói: “Giá trị của cách tiếp cận Powell là: liệu chúng ta có xây dựng được một đồng thuận mà phần lớn đều chấp nhận hay không?”

Bất đồng quan điểm có làm suy yếu sức ảnh hưởng của Fed?

Một vấn đề lớn với các lá phiếu bất đồng là nó có thể làm Fed mất đi sự thống nhất, yếu tố quan trọng trong việc dẫn dắt kỳ vọng thị trường. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cảnh báo rằng khi một thành viên thường xuyên bỏ phiếu trái chiều, họ có nguy cơ bị giảm ảnh hưởng thực tế trong các cuộc thảo luận chính sách.

Waller cũng thừa nhận rủi ro của các cuộc bỏ phiếu sít sao: “Nếu tỷ lệ là 7 - 5 và chỉ cần một người đổi phiếu, toàn bộ hướng đi sẽ thay đổi. Điều đó không tạo ra sự tự tin.” Một nghiên cứu của Fed Chicago cũng cho thấy các phát biểu nhất quán với Chủ tịch Fed tạo tác động mạnh hơn lên thị trường, trong khi phát biểu lệch hướng gây “nhiễu,” làm yếu hiệu quả truyền dẫn chính sách.

Theo Ed Al-Hussainy, nhà quản lý danh mục tại Columbia Threadneedle, “Một kết quả 7 - 5 sẽ là thảm họa cho thị trường lãi suất khi phải định giá 12 - 18 tháng tiếp theo, và cũng là thảm họa với tài sản rủi ro cần sự chắc chắn về chiến lược của Fed.”

Fed có đang bị chính trị hóa trong giai đoạn nhạy cảm?

So với các ngân hàng trung ương lớn khác, Fed duy trì mức độ bất đồng trung bình: cao hơn ECB, vốn thường rất đồng thuận nhưng thấp hơn Ngân hàng Anh, nơi phiếu chia tách gần như là điều bình thường. Tuy vậy, đa số các bất đồng trong Fed trước đây xuất phát từ các chủ tịch Fed khu vực, ít khi từ các Thống đốc nhưng xu hướng này đã thay đổi trong thời kỳ Tổng thống Trump.

Cùng lúc, nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 và ông Trump liên tục bày tỏ mong muốn gia tăng ảnh hưởng lên Fed. Một số chuyên gia cảnh báo nếu bất đồng chính sách kéo dài giữa các chủ tịch Fed khu vực và nhóm Thống đốc do Tổng thống bổ nhiệm, một cuộc tranh luận lớn về cấu trúc và tính độc lập của Fed có thể bùng lên.

Vincent Reinhart, cựu quan chức Fed, nhận định: “Triển vọng chính sách năm 2026 sẽ phụ thuộc vào kinh tế chính trị khi nào Nhà Trắng có đa số trong Hội đồng Thống đốc? Và nếu chuỗi chủ tịch Fed khu vực liên tục bất đồng, liệu Quốc hội có can thiệp vào cách họ được lựa chọn hay không?”