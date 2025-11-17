Bitcoin rơi thẳng đứng: Thị trường tiền số lao vào vùng nguy hiểm

Bitcoin rơi mạnh và xóa sạch thành quả tăng giá

Bitcoin đã giảm xuống dưới 93.714 USD trong ngày Chủ nhật, phá vỡ mốc đóng cửa cuối năm trước – thời điểm giới tài chính phấn khởi sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Đồng tiền số này từng lập kỷ lục 126.251 USD ngày 6/10, nhưng chỉ bốn ngày sau đó bắt đầu lao dốc khi những phát biểu bất ngờ của ông Trump về thuế quan khiến thị trường toàn cầu chao đảo.

Tính đến sáng thứ Hai theo giờ Singapore, Bitcoin hồi nhẹ lên 94.869 USD, nhưng vẫn cách rất xa mức đỉnh mới lập. Giới phân tích cho rằng xu hướng “né rủi ro” đang bao trùm thị trường, và crypto lại một lần nữa trở thành tài sản phản ứng sớm nhất trước biến động vĩ mô.

Trong tháng vừa qua, những người mua lớn nhất từ các quỹ ETF cho đến các công ty lớn đã lặng lẽ rút khỏi thị trường, khiến dòng tiền nâng đỡ Bitcoin từ đầu năm gần như biến mất. Bên cạnh đó, đà hạ nhiệt của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng góp phần làm giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Trong phần lớn năm 2024, tổ chức tài chính là lực đỡ quan trọng giúp Bitcoin tăng giá và củng cố tính chính danh. Các quỹ ETF đã hút hơn 25 tỷ USD, đưa tổng tài sản quản lý lên khoảng 169 tỷ USD. Nhờ dòng tiền đều đặn này, Bitcoin từng được xem như một công cụ phòng hộ trước lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng hay bất ổn chính trị.

Tuy nhiên, niềm tin ấy đang lung lay. Khi các tổ chức rút bớt nắm giữ, thị trường rơi vào trạng thái “lặng im nguy hiểm”. Theo các nhà phân tích, đợt bán tháo hiện nay là tổng hợp của chốt lời từ nhà đầu tư dài hạn, dòng tiền rời khỏi quỹ tổ chức, tâm lý bất ổn vĩ mô và việc các lệnh mua dùng đòn bẩy bị quét sạch.

Một ví dụ điển hình cho sự “đình công” của giới đầu tư tổ chức là MicroStrategy của Michael Saylor – doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược thế chấp tài sản để mua Bitcoin. Cổ phiếu công ty này hiện giao dịch gần bằng chính giá trị số Bitcoin họ nắm giữ, tín hiệu cho thấy thị trường không còn sẵn sàng trả thêm cho niềm tin “đòn bẩy cao, niềm tin mạnh” của Saylor.

Tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ở mức nào?

Bitcoin từng trải qua nhiều chu kỳ lên xuống khốc liệt. Sau cú tăng hơn 13.000% năm 2017, đồng tiền số này rơi gần 75% chỉ trong năm sau. Lần này, tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đóng vai trò lớn trong thị trường crypto cũng đang chuyển sang tiêu cực.

Theo Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không muốn “sống lại cảnh mất 50% tài sản” nên họ chủ động rời thị trường sớm. Bitcoin hiện chiếm gần 60% tổng vốn hóa thị trường tiền số khoảng 3,2 nghìn tỷ USD, nên bất kỳ cú rơi nào cũng tác động mạnh đến tâm lý toàn thị trường.

Từ tháng 4 đến nay, Bitcoin liên tục biến động mạnh: từng giảm còn 74.400 USD sau tuyên bố thuế quan của ông Trump, rồi hồi lên mức kỷ lục mới, nhưng tiếp tục lao dốc sau đợt thanh lý kỷ lục ngày 10/10. Theo các chuyên gia, cú sốc tâm lý đó vẫn chưa tan và sẽ cần thời gian để nhà đầu tư lấy lại niềm tin.

Các đồng tiền nhỏ chịu thiệt hại nặng nề

Khi khẩu vị rủi ro giảm mạnh, các token nhỏ – thường kém thanh khoản nhưng biến động cao – lại trở thành nạn nhân đầu tiên. Một chỉ số theo dõi nhóm 50 đồng tiền số nằm cuối trong top 100 đã giảm khoảng 60% từ đầu năm.

Giới phân tích cho biết, về bản chất, thị trường crypto luôn mang tính chu kỳ mạnh. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, điều đáng lo hơn là không có bất kỳ chất xúc tác nào cho xu hướng tăng mới. Những cuộc trò chuyện trong giới đầu tư, từ Telegram đến hội thảo crypto, đều cho thấy sự hoài nghi và sự thận trọng trong việc rót vốn.

Theo Chris Newhouse từ Ergonia, nhà đầu tư đang thiếu niềm tin và thiếu động lực để quay trở lại thị trường, ít nhất là trong ngắn hạn.

Thị trường tiền số vốn nổi tiếng vì các chu kỳ boom – bust và đợt lao dốc lần này cũng mang nhiều đặc điểm tương tự các giai đoạn trước: tăng nóng nhờ dòng tiền tổ chức, kỳ vọng chính sách mới, rồi sụt mạnh khi tâm lý đổi chiều.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là cơ hội tích lũy dài hạn. Hougan của Bitwise tin rằng đợt giảm giá hiện tại là “điểm mua” cho những ai tin vào tương lai lâu dài của Bitcoin.

Tuy nhiên, để thị trường phục hồi, cần một yếu tố quan trọng: sự trở lại của dòng tiền lớn và sự ổn định trong chính sách vĩ mô – điều hiện vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh những tuyên bố bất ngờ từ Nhà Trắng liên tục gây chấn động.