Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ khởi sắc, tài sản vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh

Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh

Sau những rung lắc, thị trường chứng khoán Việt Nam đã một lần nữa vượt mốc 1.700 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12/2025. Kết phiên giao dịch ngày 1/12, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 10,68 điểm để đóng cửa ở mức 1.701,67 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 21.042 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 4 của chỉ số VN-Index trong những phiên giao dịch gần đây.

Trong ngày chỉ số VN-Index một lần nữa vượt mốc kháng cự quan trọng 1.700 điểm, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục hút dòng tiền khi có thời điểm giao dịch ở mức kịch trần 278.600đ/cổ phiếu. Áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khiến VIC hạ nhiệt trong phiên chiều và ghi nhận mức tăng 9.500đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 3,65% so với cuối tuần trước để đóng cửa ở mức 269.900đ/cổ phiếu. Vốn hóa của VIC tăng lên mức hơn 1,039 triệu tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Việt Nam.

Đà tăng của cổ phiếu VIC mang về cho Phó chủ tịch Phạm Thu Hương thêm hơn 1.620 tỷ đồng. Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 46.047 tỷ đồng.

Loạt thông tin tích cực giúp cổ phiếu VIC tăng mạnh

Cổ phiếu VIC tiếp tục thiết lập đỉnh mới nhờ loạt thông tin tích cực trong hoạt động kinh doanh. Theo Reuters, VinFast đang xem xét bổ sung tùy chọn động cơ đốt trong nhỏ (ICE) cho một số mẫu xe điện, nhằm sạc lại pin và mở rộng phạm vi di chuyển. Đây được xem là bước chuyển đổi một phần so với chiến lược sản xuất hoàn toàn xe điện mà hãng theo đuổi từ năm 2022. Kế hoạch này nhằm hỗ trợ VinFast tăng doanh số và mở rộng thị trường quốc tế.

Một nguồn tin tiết lộ VinFast đã giao nhiệm vụ từ tháng 11/2025 cho một nhóm kỹ thuật đánh giá khả năng chuyển mẫu SUV VF9 sang cấu hình REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động), bằng cách trang bị động cơ xăng nhỏ chỉ để sạc pin. Một nguồn tin khác cho biết VinFast cũng xem xét phát triển các mẫu hybrid. Tuy nhiên, tất cả đều nhấn mạnh đây mới là thảo luận sơ bộ.

Trên LinkedIn, VinFast đã đăng ít nhất 3 vị trí tuyển dụng cho chuyên gia REEV trong tháng 11. Trả lời Reuters, Vingroup cho biết VinFast “không bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp thị hiếu và xu hướng thị trường”.

Trong khi đó, V-Green một công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập đã bắt tay với công ty Telkom Property, thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia, xây trạm sạc khắp các bãi đỗ xe lớn của "Xứ vạn đảo".

Hợp tác giữa V-Green và Telkom Property tạo nền tảng quan trọng cho nỗ lực mở rộng mạng lưới trạm sạc, tăng tốc phát triển hạ tầng xanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Indonesia. Qua đó, hai bên cùng đóng góp vào mục tiêu xây dựng một tương lai giao thông bền vững cho quốc gia.

Ở trong nước, tỉnh Đồng Nai đang thu hồi hơn 940ha đất, liên quan 4.285 thửa tại 10 xã, phường của 2.200 hộ dân để triển khai tuyến cao tốc trọng điểm dài 124 km do Tập đoàn Vingroup thực hiện với tổng vốn khoảng 19.965 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường cao tốc này có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn đầu, tuyến có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.

Dự án chia thành 5 dự án thành phần, khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.