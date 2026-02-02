Bitcoin tiếp tục giảm bất chấp 'cá mập' ra tay cứu giá

Giá Bitcoin tiếp tục suy giảm trong 24 giờ qua và vận động quanh vùng giá 75.000 - 76.000 USDT/ đơn vị - tỷ lệ giảm tương đương khoảng trên 3%.

Sự kiện onchain đáng chú ý nhất đối với Bitcoin là việc một ví lớn có động thái dịch chuyển 2.679,76 Bitcoin - tương đương giá trị trên 207,251 triệu USD với hành động bán xả.

Bitcoin tiếp tục suy giảm trong 24 giờ qua.

Trong phiên ngày 1/2, ngoài lệnh xả 5.999,99 Bitcoin - tương đương giá trị trên 469 triệu USD đến gần phiên 2/2 tiếp tục xuất hiện một đợt xả Bitcoin lớn khác với khối lượng 2.240,23 Bitcoin - tương đương giá trị trên 174 triệu USD từ một ví lớn.

Đến sáng 2/2, xuất hiện thêm các lệnh xả Bitcoin mạnh với giá trị từ 39 - 69 triệu USD.

Động thái bán tháo của giới 'cá mập' diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - Binance tuyên bố sẽ chuyển đổi khoảng 1 tỷ USD từ các Stablacoin sang nắm giữ Bitcoin.

Theo đó, Binance thông báo sẽ thực hiện việc chuyển đổi các đồng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD sang bitcoin trong vòng 30 ngày tới.

Động thái nhắm trực tiếp vào Quỹ Tài sản An toàn cho người dùng (SAFU), vốn là một quỹ an ninh được tạo ra nhằm bảo vệ khách hàng khỏi các tổn thất phát sinh từ những sự kiện không lường trước như các vụ tấn công mạng.

Theo lộ trình, Binance có kế hoạch chuyển đổi dần dần các khoản nắm giữ bằng stablecoin trong khung thời gian 30 ngày, đồng thời cam kết thực hiện các hoạt động kiểm toán định kỳ để đảm bảo tính minh bạch.

Nhằm đối phó với rủi ro biến động giá, Binance bổ sung rằng nếu những dao động của giá Bitcoin khiến giá trị của quỹ rơi xuống dưới ngưỡng 800 triệu USD, sàn này sẽ ngay lập tức nạp thêm tiền để đưa giá trị quỹ quay trở lại mức 1 tỷ USD.

Tính đến năm 2025, báo cáo dự trữ của sàn giao dịch trên cho thấy người dùng đang nắm giữ khối lượng tài sản tương đương khoảng 163 tỷ USD dưới dạng tiền mã hóa trên nền tảng.

Sự suy giảm của giá Bitcoin trong 24 giờ qua diễn ra trong bối cảnh các đồng tiền điện tử lớn khác cũng đang trên đà lao dốc.

Diễn biến giao dịch cho thấy, đồng ETH giảm đến 7,27%, SOL -4,18%, XRP -3%, SUI -3,62%...

Một số nhà đầu tư cho rằng, thị trường tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng hiện đang thiếu lực hỗ trợ giống như giai đoạn nửa cuối 2025. Thời điểm đó, tiền điện tử được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ không chỉ bằng các tuyên bố mà bằng cả hành động thông qua việc lập quỹ dự trữ Bitcoin tại Mỹ...