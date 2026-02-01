Vàng giảm sâu chưa từng có trong lịch sử, tín hiệu cho sự thay đổi lớn

Cú giảm lịch sử: Mất 700 USD

Thị trường vàng thế giới chứng kiến một phiên giảm mạnh chưa từng có trong lịch sử trước sự bán tháo của giới đầu tư sau khi giá vàng liên tục lập đỉnh cao lịch sử trong gần 30 ngày đầu năm 2026 và một tín hiệu bất ngờ đến từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kết thúc phiên giao dịch 30/1, giá vàng giảm gần 490 USD/ounce (-9,1%) xuống 4.891 USD/ounce sau khi đã giảm mạnh trong phiên liền trước. Trong phiên, có lúc vàng giảm xuống ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Sáng 31/1, giá vàng SJC xuống mức 169 triệu đồng/lượng (mua) và 172 triệu đồng/lượng (bán), giảm gần 20 triệu so với đỉnh cao ghi nhận hôm 29/1.

Như vậy, chỉ trong 2 phiên cuối tháng, giá vàng đã giảm tổng cộng 700 USD/ounce (tương đương giảm 12,5%) - một mức giảm chưa từng có trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Nếu tính mức thấp nhất, giá vàng có lúc đã giảm 900 USD/ounce.

Giá bạc giảm sốc hơn, mất tổng cộng 35,8 USD xuống còn 85,15 USD/ounce, tương đương mức giảm gần 30%. Trong phiên có lúc giá bạc xuống dưới 75 USD/ounce (tương đương mức giảm hơn 38%).

Giá bạch kim và nhiều loại kim loại khác cũng lao dốc ở mức gần tương tự.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh. Chỉ số tầm rộng S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp vì sức ép của nhóm công nghệ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm, còn Nasdaq Composite xuống mạnh hơn.

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh giới đầu tư đồng loạt chốt lời trong phiên giao dịch ngày 29/1 trên thị trường New York trong bối cảnh đồng USD hồi phục trước những tín hiệu về việc Tổng thống Donald Trump đề cử chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hoạt động chốt lời và làn sóng tất toán hợp đồng bán khống đã khiến giá vàng lao dốc từ đỉnh cao lịch sử 5.600 USD/ounce về mức gần 5.100 USD/ounce.

Giá vàng bật tăng sau đó nhờ sức cầu bắt đáy, kéo giá vàng trở lại lên trên ngưỡng 5.400 USD/ounce ngay trong phiên sau đó trên thị trường châu Á.

Tuy nhiên, vàng liên tục giảm giá sau đó trên thị trường châu Âu và giảm mạnh trong phiên cuối cùng của tháng - ngày 30/1 trên thị trường Mỹ (đêm qua và rạng sáng 31/1 giờ Việt Nam) sau khi có thông tin chính thức về chủ tịch mới. Có lúc giá vàng giao ngay xuống 4.700 USD/ounce, tương đương mức giảm 16%.

Như vậy, vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại. Chỉ số DXY từ mức 96 điểm lên trở lại 97,15 điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giới đầu tư bất ngờ trước lựa chọn này của ông Trump bởi Kevin Warsh được biết đến từ lâu với quan điểm “diều hâu” trong chính sách tiền tệ, luôn muốn giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát. Lựa chọn này được xem là ngược hoàn toàn với những tuyên bố của ông Trump trước đó về việc muốn cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những chỉ trích liên tục gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell hiện tại cũng vì mục đích này.

Giá vàng SJC giảm gần 20 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Vậy điều gì đang xảy ra, triển vọng giá vàng sắp tới sẽ như nào?

Trước đó, trên thị trường cũng đã xuất hiện một số cảnh báo về việc giá vàng và bạc sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn, đặc biệt là bạc dù hầu hết dự báo 2 mặt hàng này vẫn có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Trong khoảng 2 năm qua, sức cầu đối với vàng và bạc tăng vọt đến từ các “tay to” trên thị trường, gồm ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp thế giới và gần đây là khu vực kinh tế tư nhân. Giới đầu tư lo ngại thế giới đang vào một giai đoạn bất định chưa từng có, mâu thuẫn giữa các cường quốc leo thang không điểm dừng và đồng USD mất giá trước xu hướng phi đô la hóa trên phạm vi toàn cầu. Nhu cầu đối với bạc trong khi đó ngày càng tăng cho sản xuất công nghiệp và kinh tế xanh…

Trong năm 2025 và phần lớn thời gian tháng 1/2026, giá vàng và bạc đã tăng sốc. Giá vàng tăng hơn 29% tính đến 29/1 sau khi đã tăng 65% trong năm 2025. Giá bạc tăng gần 60% trong 29 ngày đầu tháng 1 và đã tăng 150% trong năm 2025.

Như vậy, vàng và bạc quay đầu giảm mạnh trong bối cảnh kỳ vọng đồng USD giảm sâu đã bị chặn lại.

Ứng cử viên Kevin Warsh được biết đến với quan điểm chính sách “diều hâu” và nhiều khả năng sẽ không hoàn toàn làm theo ý của Tổng thống Donald Trump. Việc lựa chọn ông Warsh nhen nhóm kỳ vọng Mỹ có thể kiểm soát lạm phát kéo dài (hiện quanh 3% so với mục tiêu 2%), đồng thời xử lý bài toán nợ công và bảo đảm tính độc lập của Fed.

Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Trump “quay xe” đề cử ông Warsh, và nếu ông Warsh trở thành Chủ tịch Fed từ tháng 5 tới, chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ đi theo hướng nào.

Câu trả lời có thể nằm ở việc đồng USD, trái phiếu Mỹ và các tài sản Mỹ đã bị bán tháo trong thời gian gần đây. Dù gây sức ép thương mại lên nhiều quốc gia bằng thuế quan, ông Trump hiểu rõ sức mạnh cốt lõi của Mỹ nằm ở vị thế của đồng USD. Khi USD mạnh và giữ vai trò trung tâm trong thanh toán quốc tế, Mỹ được hưởng lợi lớn cả về kinh tế lẫn địa chính trị.

Trước hết, Mỹ có thể vay nợ với chi phí thấp nhờ nhu cầu nắm giữ USD và trái phiếu Mỹ luôn cao. Bên cạnh đó là “đặc quyền in tiền”, cho phép Mỹ phát hành USD để nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Việc kiểm soát hệ thống thanh toán bằng USD cũng giúp Washington gia tăng ảnh hưởng chính sách, từ trừng phạt tài chính đến định hình luật chơi toàn cầu – một dạng quyền lực mềm bền bỉ.

Việc chọn ông Warsh vì thế có thể không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn cá nhân của ông Trump, nhưng phù hợp với mục tiêu ổn định đồng USD. Thị trường hiện đang phản ứng theo kịch bản Fed mang hơi hướng “diều hâu” hơn. Tuy nhiên, ông Warsh không chỉ là một “diều hâu” thuần túy, mà còn được đánh giá là người thực dụng.

Ông Warsh có mối quan hệ gián tiếp với ông Trump thông qua bố vợ là tỷ phú Ronald Lauder – bạn thân lâu năm và nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa. Nếu trong nhiệm kỳ Fed trước, ông Warsh nổi tiếng cứng rắn, thì thời gian gần đây ông đã điều chỉnh quan điểm, công khai ủng hộ cắt giảm lãi suất và có những phát biểu phù hợp hơn với định hướng của ông Trump.

Diễn biến giá vàng giảm mạnh phản ánh kỳ vọng thay đổi chính sách tại Mỹ. Tuy vậy, mức phục hồi khá khiêm tốn của đồng USD cho thấy niềm tin toàn cầu vẫn chưa thực sự vững chắc. Các yếu tố hỗ trợ giá vàng về dài hạn vẫn còn nguyên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu mang tính cấu trúc, khó sớm đảo chiều. Mức giá quanh 4.900 USD/ounce hiện nay vẫn ở vùng rất cao, so với 4.330 USD/ounce đầu năm 2026 và 2.625 USD/ounce đầu năm 2025.