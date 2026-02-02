Nông dân Thanh Hóa chi hơn 10 tỷ làm vườn lan 4 vạn cây

Ông Nguyễn Xuân Thiên ở Thanh Hóa đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu nhà màng rộng khoảng 2.000m², ươm trồng gần 40.000 chậu lan hồ điệp. Đây là mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh này.

Hiện vườn lan có khoảng 20 màu hoa khác nhau, được chia làm 3 đợt nở nhằm phục vụ thị trường Tết. Đợt 1 bắt đầu từ đầu tháng Chạp, đợt 2 vào khoảng rằm tháng Chạp và đợt 3 từ ngày 20-25 tháng Chạp âm lịch để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. “Lan hồ điệp không cần dùng chất kích thích mà chủ yếu bật ngồng khi có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm và thời tiết lạnh. Nhờ hệ thống nhà màng công nghệ cao, việc kích thích cây ra hoa đúng thời điểm dễ hơn”, ông Thiên cho hay.

Lan hồ điệp tại đây được nuôi trồng từ cây con trong suốt khoảng 16 tháng. Từ tháng 3 hằng năm, cây được đưa vào hệ thống nhà màng hiện đại với mái che cắt nắng tự động, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ lý tưởng cho lan sinh trưởng ổn định nằm trong khoảng 18-25 độ C.

Giá bán dao động từ 1,8 - 20 triệu đồng/chậu đối với khách lẻ; riêng các đơn hàng lớn cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Những tác phẩm lan cắm trên lũa tự nhiên, thiết kế cầu kỳ, tiếp tục là dòng sản phẩm cao cấp được nhiều khách hàng lựa chọn.

Bên cạnh lan chậu hoàn thiện, vườn cũng cung ứng lan đơn cho khách có nhu cầu tự cắm, với mức giá từ 130.000 - 250.000 đồng/cây tùy giống. Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, lan chậu vẫn là sản phẩm chủ lực trong dịp Tết do phù hợp thị hiếu và tiện lợi khi trưng bày.

Để kịp tiến độ giao hàng, khu vườn hiện duy trì 12 thợ cắm hoa, chia thành hai ca làm việc liên tục. Từ khâu chọn cây, tạo dáng, cố định thân, đến hoàn thiện chậu đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Mỗi chậu lan trước khi xuất bán đều được kiểm tra kỹ về độ nở, màu sắc và hình dáng.