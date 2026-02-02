Đào cổ thụ Tây Bắc phủ kín rêu xanh "xuống núi", chờ đại gia Hà Nội rước về nhà chơi Tết

Ghi nhận tại một điểm bán hoa Tết lớn trên địa bàn phường Phú Thượng, không khí xuân đã ngập tràn. Hàng chục gốc đào khủng với thân gỗ mốc thếch, xù xì, in hằn dấu vết thời gian đã được tập kết ngay ngắn. Khác với vẻ mảnh mai của đào Nhật Tân, đào rừng Tây Bắc mang vẻ đẹp phong trần, hoang sơ và mạnh mẽ của núi rừng.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của những gốc đào năm nay chính là lớp rêu xanh rì phủ kín từ gốc lên đến các cành lớn.

Theo chủ vườn đào, lớp rêu này có nguồn gốc từ chính những cánh rừng già, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người thợ sẽ đắp từng mảng rêu lên thân cây, vừa để tạo vẻ cổ kính, rêu phong như thể cây đã bám rễ ở đây hàng chục năm, vừa có tác dụng thực tiễn là giữ ẩm cho thân cây.

Cũng theo tìm hiểu, lớp rêu này giống như một chiếc áo giữ nhiệt và cấp nước. Nhờ có nó, thân cây không bị khô nứt dưới nắng hanh của mùa đông Hà Nội, dinh dưỡng được tập trung để nuôi mầm nụ. Chỉ cần đủ ẩm, nụ hoa sẽ căng mọng và bung nở đúng vào dịp Tết.

Cận cảnh lớp rêu rừng dày, được cố định cẩn thận để nuôi nụ hoa.

Mỗi gốc đào tại đây là một tác phẩm nghệ thuật độc bản. Có cây dáng trực uy nghiêm, có cây thế huyền mềm mại, lại có những gốc lũa kỳ quái thách thức trí tưởng tượng người xem. Chính sự kết hợp giữa dáng thế tự nhiên của đại ngàn và bàn tay sắp đặt tinh tế của con người (qua việc đắp rêu, tỉa dăm) đã tạo nên giá trị đắt đỏ của những gốc đào này.

Dù mức giá được dự báo không hề rẻ, dao động từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng, nhưng những "cụ" đào phủ rêu xanh vẫn luôn là mục tiêu săn đón của các đại gia và người chơi cây sành sỏi đất Hà thành. Với họ, sở hữu một gốc đào cổ thụ trong sân nhà ngày Tết không chỉ là chơi hoa, mà còn là thưởng thức cái khí phách, cái hồn của mùa xuân Tây Bắc ngay giữa lòng phố thị.

Hiện tại, các nhà vườn đang gấp rút thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng: tuốt lá, tưới tắm, chỉnh dáng để "đánh thức" những nụ hoa, hứa hẹn một mùa Tết Bính Ngọ rực rỡ sắc hương.