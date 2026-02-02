Giá xăng dầu hôm nay 2/1: "Bốc hơi" hơn 2% trong phiên đầu tuần, vì đâu?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 2/1, bảng giá dầu thô thế giới trên các sàn Trading Economics và Oilprice bất ngờ lao dốc phiên giao dịch đầu tuần mới.

Giá xăng dầu hôm nay 2/2 lao dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics tiếp đà lao dốc. Dầu WTI giao ngay bán ra 63,7 USD/thùng, giảm 1,51 USD/ thùng, tương đương mức giảm 2,32% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,76 USD/thùng, giảm 1,5 USD/thùng, tương đương mức giảm 2,24% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô giảm sâu trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (2/2), sau khi OPEC và đồng minh (OPEC+) vừa quyết định giữ nguyên sản lượng dầu thô trong tháng 3, theo thông báo sau cuộc họp hôm Chủ nhật.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng vọt, gần chạm mức đỉnh cao nhất trong 6 tháng do lo ngại Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công quân sự vào Iran, thành viên của OPEC.

Nhiều nguồn tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang cân nhắc các biện pháp đối với Iran, bao gồm những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và các lãnh đạo nước này nhằm tiếp sức cho làn sóng biểu tình.

Washington đã áp đặt hàng loạt đòn trừng phạt nghiêm khắc lên Tehran nhằm siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ, vốn là trụ cột tài chính của chính phủ Iran.

Dù vậy, cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tehran hôm thứ Sáu vẫn nhấn mạnh sẽ bảo vệ khả năng phòng vệ trong bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Cùng với yếu tố địa chính trị, nguồn cung gián đoạn tại Kazakhstan cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.

Liên quan đến nguồn cung từ Venezuela, các nhà phân tích nhận định sản lượng dầu của quốc gia này khó có thể tăng mạnh trong ngắn hạn. Theo công ty phân tích Kpler, nguồn cung dầu từ Venezuela có thể suy giảm trong những tháng đầu năm do Mỹ siết chặt kiểm soát các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt, trước khi có khả năng phục hồi vào nửa cuối năm nếu hạ tầng được tái kích hoạt. Để đạt tăng trưởng bền vững, Venezuela vẫn cần dòng vốn đầu tư ổn định, môi trường chính trị thuận lợi và sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan tại Mỹ cũng tác động mạnh tới thị trường. Trận bão tuyết mùa đông lịch sử đã khiến hoạt động khai thác dầu bị gián đoạn nghiêm trọng, với ước tính sản lượng mất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng của Mỹ trong thời điểm cao điểm của cơn bão.

Trong những tháng gần đây, ngành dầu khí nước này liên tục gặp sự cố. Hôm thứ Tư, Kazakhstan cho biết đang từng bước tái khởi động mỏ dầu khổng lồ Tengiz, một trong những nguồn cung quan trọng tại khu vực.

Giá xăng dầu hôm nay 2/2: Giá xăng dầu trong nước biến động dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay 2/2 được điều chỉnh theo quyết định ngày 2/2 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu tăng đồng loạt từ trên 200 đồng đến hơn 700 đồng/ lít, kg, tuỳ loại.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.339 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.845 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.173 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.176 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/01/2026 - 28/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/01/2026 và kỳ điều hành ngày 29/01/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,58%); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng, tương đương tăng 1,68%); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng, tương đương tăng 1,70%); 85,154 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 3,40%); 389,666 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 27,152 USD/tấn, tương đương tăng 7,49%).