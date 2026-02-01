Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 1/2: Chênh lệch mua - bán vàng nới rộng ở mức 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2, giá vàng SJC niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng tiếp tục giảm ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay, đóng phiên giao dịch ngày 31/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 169 triệu đồng/lượng, giá bán là 172 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/2: Chênh lệch mua - bán vàng nới rộng ở mức 3 triệu đồng/lượng - 1

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169 -172 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168- 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 31/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,893.2 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 31/1: 1 USD = 26.110 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 31/1.

Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/02/2026 05:09 AM (GMT+7)
